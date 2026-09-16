Multado con 200 euros por circular dentro de un túnel tras la nueva norma de la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia

Tráfico recuerda que los peatones en carretera deben circular por la izquierda para poder ver de frente a los vehículos que se acerquen. Solo se circulará por la derecha cuando, por las circunstancias de la vía o del tráfico, resulte más fácil o seguro.

Cuando exista arcén, los peatones deberán caminar por él y, si no lo hubiera, tendrán que circular por la calzada lo más cerca posible del borde. Si son varias personas, deberán desplazarse una detrás de otra, en fila india.

En caso de que sea necesario cruzar al otro lado de la carretera, deberán hacerlo por los lugares más seguros y con mayor visibilidad, como tramos sin curvas ni rasante y puntos en los que no haya árboles, coches u otros obstáculos que impidan ver y ser vistos por los conductores.

Si existe un refugio, una zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer en la calzada ni en el arcén. Si espera a un vehículo, solo invadirá la calzada cuando este se encuentre a su altura.

En autopistas y autovías está prohibida la circulación de peatones. Solo en caso de accidente, avería, malestar físico de los ocupantes u otra emergencia que haga necesario solicitar auxilio podrá salir del vehículo el conductor u otro ocupante, que deberá llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad, mientras que el resto de los ocupantes no podrá transitar por la calzada.

La DGT ha incidido además en "la importancia de ser vistos" y ha señalado que, en materia de seguridad en carretera, "los chalecos reflectantes son salvavidas silenciosos". Los vehículos de movilidad personal solo pueden circular por zonas urbanas. Desde 2021 hasta 2025 se han contabilizado 199 siniestros de tráfico con implicación de VMP, con 19 heridos hospitalizados y 184 heridos leves.

En el periodo comprendido entre 2021 y 2026 se han registrado 245 accidentes de VMP en carretera. Además, tres conductores han fallecido en vías interurbanas entre 2025 y 2026.

Desde 2023 se han formulado 1.964 denuncias por circular con estos vehículos por carretera: 411 en 2023, 510 en 2024, 535 en 2025 y 508 en lo que va de 2026.

Los VMP deben estar registrados en la DGT desde el pasado 30 de enero y disponer de seguro obligatorio. El registro puede realizarse en la sede electrónica de la DGT y en la provincia de Almería ya hay inscritos cerca de 6.000 vehículos.

A partir del próximo uno de octubre, para circular con un VMP será obligatorio utilizar un casco de protección homologado o certificado, tener una edad mínima de 15 años y usar al menos un elemento luminoso reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad.

La normativa contempla una sanción de 200 euros por no utilizar el casco desde el uno de octubre, usar el teléfono móvil, auriculares o carecer del elemento reflectante obligatorio, así como por conducir con menos de 15 años a partir de esa misma fecha.

Transportar más pasajeros de los permitidos o circular por las aceras acarrea multas de 100 euros, mientras que circular por vías interurbanas, travesías y túneles urbanos se sanciona con 200 euros.

Las infracciones por alcoholemia o drogas están castigadas con multas de entre 500 y 1.000 euros y la negativa a someterse a los controles, con 1.000 euros.

La falta de inscripción en la DGT se sanciona con 100 euros; no llevar la etiqueta identificativa, con 80 euros; y no disponer del certificado de circulación, con 200 euros.

La ausencia del seguro concertado puede suponer multas de 200, 300, 610 u 800 euros, mientras que el incumplimiento de los requisitos técnicos se sanciona con 80, 200 o 500 euros.