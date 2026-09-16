Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 cuando sufrió una avería pero olvidó sacar el spray obligatorio del maletero: la Guardia civil extrema la vigilancia

El verano ya es un recuerdo y septiembre avanza, con el otoño a la vuelta de la esquina. Y una de las obligaciones en carretera es la de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera. Pero, ojo, ya que no es la única medida que debes llevar en el coche en caso de avería o accidente.

En caso de tener un pinchazo, el anexo XII del Reglamento General de Vehículos establece que los coches pueden llevar una rueda de repuesto o rueda de uso temporal (conocida como rueda de galleta), junto con las herramientas necesarias para su cambio; un kit repara pinchazos compuesto por un spray sellante y un compresor o neumáticos runflat, que permiten circular durante unos 100 km tras un pinchazo.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

El kit repara pinchazos, aunque puede ser útil en situaciones puntuales, tiene el inconveniente de que no siempre es efectivo, especialmente en caso de reventón o daños graves en el neumático. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.

Cabe recordar que durante los meses de julio y agosto se han registrado 218 siniestros mortales en carretera en los que han fallecido 240 personas y otras 926 han requerido hospitalización; lo que comparativamente con el verano pasado, supone un aumento del 4% de las víctimas mortales (+10) mientras que las hospitalizaciones por lesiones han disminuido de forma destacada un 10% (-106).

Tal y como recuerdan desde la DGT, durante los meses de julio y agosto se han registrado 218 siniestros mortales en carretera en los que han fallecido 240 personas y otras 926 han requerido hospitalización; lo que comparativamente con el verano pasado, supone un aumento del 4% de las víctimas mortales (+10) mientras que las hospitalizaciones por lesiones han disminuido de forma destacada un 10% (-106).

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