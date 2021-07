El Peugeot Hypercar 9X8, es el nuevo coche de competición de lamarca del león, con el que debutará en 2022 en el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA (WEC). Híper-eficiente, propulsado por un motor híbrido y dotado de una transmisión integral, el 9X8 se inscribe en la estrategia de la Neo-Performance desarrollada por Peugeot que pretende ofrecer un rendimiento más elevado y a la vez sostenible tanto en los vehículos de serie como en los de competición.

Este 9X8 es el sucesor de los Peugeot 905 y 908, ganadores de las 24 Horas de Le Mans en 1992, 1993, y 2009, respectivamente. Ha nacido de la estrecha colaboración entre los equipos de Diseño y de Ingeniería de Peugeot y Peugeot Sport, que han ideado nuevas soluciones aerodinámicas y un diseño totalmente original.

El nuevo reglamento Le Mans Hypercar (LMH), establecido por la FIA y el ACO para sustituir a la categoría reina LMP1 ha sugerido este enfoque. Al permitir una mayor suavidad en el tratamiento de las superficies aerodinámicas, favorece una reflexión radicalmente nueva en la concepción de coches innovadores y más abierta a la intervención de los equipos de diseño. Ingenieros y diseñadores han aprovechado esta oportunidad para inventar un nuevo proceso creativo, romper con los códigos establecidos y crear un Peugeot Hypercar que inaugura un género completamente nuevo.

Más allá de la silueta y del aspecto general, el equipo de diseño ha trabajado en la integración de los códigos propios de Peugeot, como las tres garras luminosas de los faros delanteros y los pilotos traseros. El nuevo escudo, con la cabeza del leónnuevo escudo, está presente, retroiluminado, en el frontal y en los laterales del coche. El color Gris Sélénium con detalles contrastados en color Kryptonite (un amarillo verdoso ácido), que aparecen tanto en la carrocería como en el interior del cockpit son los de la nueva gama Peugeot Sport Engineered, iniciada con los 508 y 508 SW.

Sobre el gran difusor trasero se ha colocado una inscripción humorística: “We need no rear wing” (No necesitamos alerón trasero). El reglamento autoriza a los ingenieros a disponer de un único elemento aerodinámico ajustable, sin precisar que deba ser el alerón trasero. Los cálculos y simulaciones demuestran que se puede obtener un gran rendimiento sin ese alerón. La ausencia de este apéndice aerodinámico ha liberado la silueta del 9X8 y le confiere una fluidez desconocida desde hace décadas. A los diseñadores, cómplices de los ingenieros, les ha permitido esculpir volúmenes armoniosos y dinámicos y crear superficies lisas que unen los flancos o que terminan en los pasos de rueda delanteros.

Motor híbrido híper-eficiente

Desde el anuncio, en septiembre de 2020 de la participación de Peugeot en la categoría LMH (Le Mans Hypercar), los talleres de Versailles bullían para crear el 9X8. Un V6 de 2.6 litros biturbo de 500 kW (680 CV) con la V a 90 grados. El motor/generador eléctricode 200 kW que se situará en la parte delantera, la caja de cambios secuencial de 7 marchas y la batería están en curso de montaje para respetar el plan de validación en banco. Peugeot Sport y Saft, filial de TotalEnergies, se enfrentan a diario a un reto tecnológico en el codesarrollo de la batería de alta densidad, elevada potencia y alta tensión (900 voltios).

Además de la eficiencia aerodinámica, mecánica y electrónica, una carrera tan extrema como las 24 Horas de Le Mans valida todo el savoir-faire de la ingeniería Peugeot. Los 5.400 kilómetros que los coches cubren en Le Mans en dos vueltas de reloj equivale casi a una temporada completa de Fórmula 1. El nivel de exigencia en términos de fiabilidad y de eficiencia es, por lo tanto, absoluto.