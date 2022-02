Opel y OpelAstrason dos palabras que van unidas de la mano en la historia del automóvil. Hace treinta años, tomaba el relevo de otro modelo icónico de la marca, el Kadett, que también tiene su reflejo en las líneas de esta nueva generación del Astra. Un nuevo Astra que da el salto a la electrificación, y que supone una interpretación de la nueva filosofía de diseño de la firma germana.

Exteriormente, el nuevo Astra da un paso más en lo que Opel denominóOpel Vizor, la nueva línea de diseño de la marca. El frontal presenta una gran parrilla con dos aberturas a ambos lados que albergan los faros antiniebla. No menos grande es el capó, con una nervadura central que impresiona cuando la vemos desde la posición del conductor. Lateralmente destaca el pilar C, en el que echando un vistazo a la historia podemos recordar un diseño parecido en el Kadett C. En la zaga se mantienen los faros LED, que no se unen en el centro, que ocupa el logotipo de Opel. Por debajo, el nombre de Astra en letras grandes, para que se identifique el modelo a distancia.

En lo que a medidas se refiere, el nuevo Opel Astra es 4 mm más largo, 51 mm más ancho y 15 mm más bajo que la anterior versión, lo que le permite crecer hasta los 4.374 mm de longitud, 1.860 mm de ancho y 1.470 mm de alto, con una batalla 13 mm más amplia, alcanzando ahora los 2.675 milímetros.

Interiormente destacan las dos pantallas de diez pulgadas. La primera, por detrás del volante, que registra todos los datos de la conducción; y la segunda en el centro de la consola, que alberga todo el sistema de infoentretenimiento del vehículo. Todo ello con un volante multifunción de tres radios que recoge toda la instrumentación que podemos necesitar en cualquier momento de la conducción. El Opel Astra escapa de los botones táctiles, y apuesta por los físicos, justos, peros los necesarios. Incorpora Android Auto y Apple Car Play inalámbrico, que carga muy rápida la navegación.

Otro aspecto destacado del interior son los asientos que incorpora. El del conductor se adapta a la perfección al cuerpo, con la peculiaridad de que el reposacabezas tiene la posición correcta para que cumpla su función, sin molestar en absoluto. Son asientos con certificado AGR, que reciben información y cumplen el objetivo de evitar dolores de espalda, fatiga y tensiones musculares e, incluso, dolores de cabeza.

En cuanto a capacidad de almacenamiento, el nuevo Opel Astra nos ofrece un maletero que va desde los 422 hasta los 1339 litros, mientras que en la versión híbrida enchufable va desde los 352 hasta los 1269 litros. Otro dato importante es la capacidad de almacenamiento en el interior del vehículo, que cuenta con huecos en el que caben hasta 30 litros.

En lo que a motorizaciones se refiere, Opel mantiene la apuesta por los propulsores de gasolina y diésel, de tres y cuatro cilindros. El 1.2 turbo, de gasolina, ofrece potencias de 110 y 130 CV; mientras que el turbo diésel es un 1.5 litros de 130 CV. Los modelos vienen con cajas manuales de cinco velocidades, aunque también hay la opción de una transmisión automática por convertidor de par de ocho velocidades.

Esta nueva generación del Opel Astra incorpora, en el momento del lanzamiento, versiones híbridas enchufables. La única diferencia entre una y otra versión, es la potencia del motor térmico. En el primero de los casos es de 150 CV y en el segundo de 180 CV, mientras que el motor eléctrico es de 110 CV, lo que nos ofrece una autonomía de 180 y 224 CV y autonomía en modo eléctrico de 60 kilómetros. Para el próximo año está prevista la llegada de una motorización 100% eléctrica.

Mención especial merece la tecnología de iluminación Intelli-Lux LED, que con 168 elementos LED hace que conducir de noche sea muy fácil, ya que con colocar la palanca de las luces en el modo Auto, los elementos se van encendiendo y apagando en función de la iluminación de la carretera y del tráfico que podamos tener por delante.

En las rutas que hemos hecho por los alrededores de Cascáis, hemos podido probar el motor gasolina manual de 110 CV, el diésel de 130 CV y el híbrido enchufable de 224 CV. Alternamos autopistas, con carreteras comarcales, subidas y bajadas, y la valoración fue muy positiva. La dirección es muy suave y con un simple movimiento se dirige hacia donde queremos, sin brusquedades. Los motores recuperan con mucha facilidad desde muy abajo, destacando la caja automática de ocho velocidades, que se ajusta perfectamente a la conducción.

Por la noche tuvimos la oportunidad de probar el sistema de iluminación Intelli-Lux LED, y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente. En carreteras sin iluminación, los elementos LED permiten una visión casi perfecta de los laterales de las mismas. En el momento que no detecta vehículos de frente, se encienden todos los elementos, con lo que la visibilidad es perfecta. Destaca la rapidez con la que cambian los elementos a la hora de detectar tráfico.

Ofrece cuatro acabados acabados, Edition, Elegance, GS-Line y Ultimate, y los precios parten de los 23.591 euros; mientras que en la versión híbrida enchufable el precio parte de los 32.100 euros.