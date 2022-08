El 19 de agosto se presenta en la Monterey Car Week el próximo hiperdeportivo de Bugatti, uno de los eventos más exclusivos del panorama motor, donde la marca francesa se desenvuelve como pez en el agua. Acabado el ciclo de vida del Chiron el pasado mes de enero, los de Molsheim deben presentar a su sucesor. Sin embargo, está vez se ha generado más expectación en comparación con la llegada del Chiron tras el Veyron, ya que las sombras de la electrificación planean sobre la distinguida marca de coches.

Como todas, Bugatti se electrificará en el futuro. Las preguntas son cuándo y cómo. Su adquisición por parte de la croata Rimac -creadora del Nevera- adelanta que será del modo más extremo posible pero, ¿el coche presentado este viernes será eléctrico? Muchos dudan y Bugatti no suelta prenda, pero la única pista dada por la marca apuntaría hacia un W16 tetraturbo. Pero no os alegréis tanto fans de la gasolina, porque esa pista también indica que podría ofrecer algún tipo de electrificación y, además, ser el último Bugatti de combustión.

¿El último Bugatti de combustión?

Es otra de las cuestiones que surgen al ver el escueto adelanto que la marca francesa ha publicado en sus redes sociales, donde muestra la forma de sus grupos ópticos traseros, que tendrían forma de V horizontal y estarán unidos. Sin ver nada más ya se puede adivinar que la marca ha seguido evolucionando su diseño hasta un lenguaje extremo en el que los elementos dedicados al rendimiento y los de puro diseño fluyen para crear un vehículo que seguro despertará pasiones.

Bajo el corto vídeo mostrando sus luces traseras, Bugatti define al coche como “El Último de su Especie”, la frase que apunta a que tras el habitáculo trabajará un W16 tetraturbo, como ya lo hiciera en el Chiron y el Veyron, así como en los vehículos derivados del primero, el Divo, el Ciento Dieci o el radical Bolide. Sin embargo, en otro vídeo, donde se muestran vagamente las formas de su silueta, Bugatti reza "Open Up New Horizons" (Abriendo nuevos horizontes), por lo que no se descarta la inclusión de la electrificación en alguna forma que sirviera para incrementar sus prestaciones, como un sistema híbrido autorrecargable. En cualquier caso, aunque también es una opción, pocos consideran que Bugatti lance ya un eléctrico.

Tocará esperar para salir de dudas pero lo que ya es seguro, porque es una norma para Bugatti, es que su nuevo coche será especial, extremadamente potente, muy exclusivo y también muy caro. Este viernes a las 19.20 de la tarde Bugatti volverá a sacudir el mundo de la automoción con una máquina que desafía las leyes de la física y la lógica.