Acura, la firma premium de Honda, presente en mercados asiáticos y en Estados Unidos y Canadá, encara su electrificación de una forma incluso más pausada que su matriz, que pese a no tener eléctricos ya cuenta con una gama 100% electrificada en los mercados Europeos. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayan a dar el paso y electrificarse. En absoluto. Solo que empezarán la casa por el tejado lanzando directamente un eléctrico, el ZDX, en 2024. La compañía japonesa lo confirmó en la Monterey Car Week donde, además, presentó el Precision EV Concept, un prototipo del que se derivará su primer eléctrico.

Como otras muchas marcas, Acura apuesta por el segmento SUV para lanzar su primer eléctrico, buscando en el dinamismo de este espectro del mercado un seguro de ventas. Según explican desde la marca, el ZDX estará “comprometido con el rendimiento” y, apelando a la tradición deportiva de la enseña japonesa, llegará junto a una variante Type S, un acabado deportivo que buscará radicalizar su imagen y mejorar su dinamismo. Como una bola de cristal El ZDX se derivará directamente del prototipo Precision EV Concept, un coche que, como una bola de cristal, se encarga de mostrar muchos “elementos de estilo de la nueva dirección de diseño de Acura”. Es decir, este prototipo no solo adelanta cómo será el ZDX, sino los futuros coches electrificados de la marca. Estéticamente, este prototipo agarra elementos característicos de la marca, como la forma de sus grupos ópticos y la de su parrilla, pero los reinterpreta para darles un carácter más avanzado. Sus grupos ópticos, por ejemplo, siguen la misma forma ‘chicane’, pero son ahora más finos y estilizados, mientras que su parrilla también mantiene su forma pero es carenada, porque no la necesita, y la marca apuesta por iluminarla. En cuanto a su silueta, presenta líneas muy fluidas para mejorar su eficiencia aerodinámica y destaca por la gran superficie acristalada. Sus pilares en color negro y el techo del mismo color incrementan esa sensación. El espíritu aventurero de los SUV se lo aportan unas protecciones cromadas en los perfiles y negras en la zaga que no cubren los pasos de rueda. En general es más elegante que deportivo, aunque el diseño final podría cambiar. El interior se muestra muy futurista, con volante de tipo yugo y pantallas transparentes en el salpicadero y la consola central. Probablemente, el habitáculo sea el que más cambios sufra en el ZDX final. Desarrollado junto a GM Acura también ha confirmado que el ZDX será el primer coche desarrollado conjuntamente con General Motors (GM) y que se basará en la nueva plataforma global para vehículos eléctricos en la que trabajan ambas compañías. Como adelantó Neomotor en abril, Honda y GM colaborarán para producir, ya en 2027, millones de coches eléctricos asequibles basados en esta arquitectura y que montarán las baterías Ultium de GM. El Acura ZDX no será precisamente asequible, debido a la naturaleza premium de la marca, pero sienta las bases de los futuros modelos de Honda y GM que sí lo serán. Las baterías Ultium fueron presentadas el año pasado por la marca estadounidense. Estas nuevas baterías ofrecen una mayor flexibilidad para los diseñadores, capacidades de entre los 50 y los 200 kWh y admiten potencias de carga rápida de hasta 350 kW, cifras que pueden reducir significativamente el tiempo de carga.