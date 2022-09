Las siluetas shooting brake o familiares, las conocidas como rancheras, han sido siempre sinónimo de familia, compromiso y madurez. Dar el salto a este tipo de carrocerías, con un extra en habitabilidad y confort, solía estar relacionado con la renuncia a la juventud y el diseño desenfadado. Sin embargo, modelos como el Peugeot 308 SW están pensados para romper las barreras de los tópicosPeugeot 308 SW gracias a su estética elegante, atrevida y de lo más atractiva.

La sociedad está cambiando a pasos agigantados, también las tendencias de la automoción. Más allá de la electrificación, una supuesta transición en pro del medioambiente y nuestro planeta, somos testigos de una evolución por el gusto de las carrocerías de mayor tamaño, habitáculos tecnológicos y funcionalidades que nos hagan la vida más fácil.

Las siluetas familiares vivieron su época dorada hace unas décadas, ensombrecida por la presencia de los monovolúmenes a los que han sobrevivido ante la llegada de los SUV’s.

Lejos de mantenerse estoicos, modelos como el Peugeot 308 SW se llenan de razones para ser los elegidos. Además, no tiene que ver únicamente con su componente de espacio, capacidad de carga y comodidad. Mientras escribo estas líneas me imagino al volante de un ranchera y por mi mente no pasa un futuro de hijos, carritos y maletas repletas de juguetes. Esa también es la clave de este 308 SW, su acertado guiño estético y las infinitas posibilidades que otorga a jóvenes con una vida activa y aventurera.

Un familiar para parejas

Bien sea por la vivencia del covid-19 y las incesantes limitaciones de movilidad, muchos jóvenes han apostado por una vida repleta de instantes de libertad. Un espíritu que requiere de un coche a la altura, con gran capacidad de carga y versatilidad. Si estás planteando la compra de un modelo compacto, del segmento C, la capacidad del maletero será uno de los aspectos a estudiar.

El Peugeot 308 SW mide 4,64 m y ofrece una distancia entre ejes de 2,73 metros, con un maletero de hasta 608 litros de capacidad en las variantes térmicas. Si requieres de más, puedes alcanzar los 1.643 litros de capacidad abatiendo los asientos traseros para disfrutar de un espacio para bicicletas, tablas de surf y el equipamiento necesario para acampar.

El maletero se reduce a 550 litros en las opciones híbridas enchufables y 1.574 litros con los asientos abatidos en configuración 40/20/40. A cambio, lucen el distintivo cero de la DGT. Una pegatina que va más allá de poder circular por las calles del centro de Madrid o Barcelona, también te otorga una autonomía 100% eléctrica de 60 kilómetros en ciclo WLTP. Más adelante llegará una versión eléctrica, para las carrocerías cinco puertas y SW.

El salto electrificado

En el uso real y habitual de este modelo, comentado por la propia marca, conseguirás unos 40 kilómetros en su versión SW 180 Hybrid, con bloque 1.6 de 150 CV, apoyado por un motor eléctrico y una batería de 12,4 kWh para alcanzar una potencia conjunta de 180 CV. Su precio de partida, para el pack Allure con cambio automático de 8 velocidades, es de 36.630 euros.

El Peugeot 308 SW 225 Hybrid eleva la potencia del motor gasolina hasta los 180 CV, con una fuerza combinada de 224 CV y 59 kilómetros de autonomía (WLTP). Ambas versiones tienen una potencia de recarga de 7,4 kW y tardan unas dos horas en cargadores trifásicos de dicha capacidad. En este caso, está disponible en acabado GT con caja automática y tiene un precio de partida de 43.380 euros.

La oferta motriz se completa con las versiones de acceso gasolina, como el Active Pack Puretech de 130 CV, con un precio de 27.200 euros de partida. Si quieres decantarte por un diésel tendrás que elevar tu presupuesto hasta los 31.250 euros del Active Pack BlueHDi de 130 CV con caja de cambios automática de 8 velocidades. Si quieres saber más sobre este modelo, y descubrir toda la tecnología de la que dispone, puedes leer esta toma de contacto.