El departamento dedicado a la seguridad vial de Honda Motor en Argentina se ha propuesto reducir la siniestralidad de los motoristas ayudando a tomar conciencia sobre la importancia de la prevención, el cumplimiento de las normas de tráfico y el uso de los elementos de protección adecuados, como el casco o los guantes. Tal como explica Martín Montenegro, profesor de conducción de Honda Motor en Argentina: "En nuestro país el 44% de las víctimas de tránsito son jóvenes en moto, y 4 de cada 10 no usan casco. Por estas cifras alarmantes, creemos que es necesario actuar, tomar conciencia y ser responsables; sobre todo en el contexto actual donde la motocicleta es un medio de transporte altamente elegido para desplazarse. Los cascos salvan vidas: evitan o amortiguan golpes y heridas en la cabeza. Estamos comprometidos con la seguridad en el tránsito, por eso esta campaña es una de las tantas iniciativas de prevención, educación y concienciación que llevamos adelante desde nuestro departamento".

Para cumplir con su objetivo, Honda ha desarrollado un semáforo inteligente que ha instalado en la ciudad de Campana, localizada a una hora al norte de Buenos Aires. Este innovador semáforo es capaz de detectar si un motorista lleva puesto o no el casco, y a través de una serie de cámaras proyecta la imagen del usuario que no lleva el casco sobre una pantalla para que el resto de conductores/as de la vía lo vean. Hasta que el usuario no se coloque el casco correctamente, el semáforo continuará en rojo y no cambiará de color a verde.

Cabe destacar que el reconocimiento facial que desarrollan las cámaras de este revolucionario semáforo es capaz de funcionar cuando hay dos personas en una misma moto y una de ellas no lleva casco. En dichos casos se aplica la misma norma, es decir, hasta que los dos pasajeros no utilicen el casco obligatorio, el semáforo no cambiará a la luz verde. ¿Qué te parece esta iniciativa?, ¿te gustaría verla pronto en las carreteras españolas? Sin duda, es una muy buena forma de "obligar" a los conductores/as a utilizar el casco, un elemento imprescindible para circular con la máxima seguridad y que tantas vidas ha salvado a lo largo de la historia.