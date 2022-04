Las vacaciones de Semana Santa están a punto de acabar y seguro que muchos estaréis pensando en vuestras próximas escapadas con un camperescapadas con un camper. De la mano de RoadsurferRoadsurfer, empresa de alquiler de vehículos de ocio, os traemos una ruta por Extremadura que incluye parada en Trujillo, un spot único a pocos kilómetros y el Parque de Monfragüe.

Hace mucho tiempo que este tipo de vehículos de ocio dejaron de ser accesibles, con precios que distan mucho de la filosofía "menos es más" de ese movimiento contracultural. Por ese motivo, adquirir una casa sobre ruedas es una decisión de peso que debe estar respaldada por la experiencia y los conocimientos del mundo de la acampada. Alquilar con Roadsurfer nos ha permitido conocer los placeres de este mundo, con una ruta que nos llevó hasta Trujillo y su precioso casco histórico.

En este artículo os hablamos de esta empresa de alquiler de campers, fundada en 2017 en Alemania y líder del segmento en Europa. En sus diferentes instalaciones de Sevilla, Valencia y Bilbao, que se suman a las primeras de Madrid, Barcelona y Málaga, encontrarás una amplia oferta de modelos disponibles en función de tus necesidades. Las identifican con sus propios nombres como Surfer Suite por la Volkswagen California Ocean o la Dog Suite o Dog Hostel Deluxe, que admiten viajar con tu mascota por un sobrecoste debido a la limpieza. También tienen los Mercedes-Benz Marco Polo y recientemente han incorporado la última generación de los Ford Transit Custom Nugget, con una distribución de mobiliario muy distinta a la habitual.

Al volante de un Marco-Polo decorado al más puro estilo Bulli, con carrocería bitono blanca y azul, salimos desde Madrid dirección Extremadura. Es una de las zonas más desconocidas por los españoles y que aguarda con ansias ser descubierta en escapadas como Semana Santa en camper. En Trujillo las historias de la reconquista árabe se combinan con las aventuras de Francisco Pizarro al otro lado del charco, pero también con su famosa Feria Nacional del Queso y excelentes restaurantes como el asador La Alberca. Tras una comida de las que recuerdas, y recomiendas, dimos una vuelta por sus preciosas calles y la alcazaba árabe, un castillo defensivo del siglo IX al XII.

Antes de ponerse el sol llegamos a La Finca las Jarillas, un albergue rural que pone al servicio de autocaravanas y campers su explanada para acampar. Esta es otra de las claves de Roadsurfer: los spots. Estas localizaciones vendrían a ser como un Airbnb para campistas, ofreciendo a personas privadas que pongan su propiedad a disposición a cambio de una cantidad determinada. Esta plataforma, que también puede ser usada por otros usuarios de campers, pretende facilitar la pernocta en lugares originales y sin sufrir por las normativas de cada provincia o localidad.

Tras una noche de fuego y pica-pica para cenar probamos la cama inferior del Ford Transit Custom Nugget, por eso de ser una novedad. Al introducirse en el interior del módulo de la cocina posterior deberás tener muy en cuenta la posición e inclinación del furgón, dejando esa zona trasera en caída para colocar los pies ahí. De ese modo podrán dormir abajo hasta dos personas pequeñas, dejando la cama superior para dos adultos. La calefacción era algo ruidosa pero muy efectiva, a 16 grados tuve que acabar apagándola a lo largo de la noche y la autonomía eléctrica está asegurada gracias a los paneles solares del techo.

Al día siguiente nos convertimos en ornitólogos en una visita exprés al Monte Monfragüe, una de las localidades más visitadas por la presencia de aves carroñeras. Es una excursión que no puede faltar en tu escapada de la mano de un profesional que identificará el canto y el tipo de vuelo en un abrir y cerrar de ojos. Además, encontrar a turistas venidos de todas las partes del mundo hincharán tu orgullo como un pájaro en época de apareamiento, te lo aseguro. Lamentablemente, tendrás que decir adiós al relax alejado de la rutina y devolver tu camper a la base de Roadsurfer desde la que has partido. No olvides vaciar todos los depósitos de aguas grises, entregarla tan limpia como la encontraste y llenar el de gasolina, por mucho que duela.