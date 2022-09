Zero Motorcycles acelera. Fuerte y en silencio, como su gama de motos 100% eléctricas. La firma de Santa Cruz, California, acaba de presentar la DSR/X, un modelo trail adventure que va a dar mucho juego dando alas para soñar a los amantes de las motos de aventura y de la movilidad sostenible. La presentan como la moto eléctrica adventure más versátil del mundo. Y razón no les falta ya que la polivalencia, la capacidad de desenvolverse con soltura tanto por una carretera de montaña como por una camino o pista de tierra, forma parte del ADN de lo último Zero Motorcycles.

La DSR/X llega impulsada por un motor Z-Force 75-10X completamente nuevo que ofrece un impresionante par de 225 Nm (la moto con motor térmico con más par es la todopoderosa Triumph Rocket con 220 Nm) y un Power Pack Z-Force (baterías) de 17,3 kWh, que representan respectivamente una nueva referencia en par y en la capacidad de la batería de Zero. El propulsor entrega una potencia de 75 kW (100 CV) mientras que la velocidad máxima es de 180 km/h. La marca estadounidense ha partido de un folio en blanco para dar vida su creación más ambiciosa. "Hemos invertido más de 100.000 horas de trabajo en el diseño de la DSR/X" recuerda Abe Azkenazi, CTO de Zero Motorcycles. Tanto el chasis como el resto de los componentes de la parte ciclo han sido completamente rediseñados para conseguir una mayor distancia al suelo, con 100 mm de recorrido de una suspensión totalmente ajustable además de tres compartimentos de almacenamiento integrados. Suspensiones Showa, frenos J.Juan, ayudas a la conducción Bosch y neumáticos Pirelli forman parte del elenco de componentes de primera línea que arman a la DSR/X. En este sentido cabe destacar que el sistema Off-road del MSC de Bosch incluye Linked Braking (frenada combinada) para mejorar la efectividad de los frenos y Vehicle Hold (asistente de frenada en pendiente), que aporta más estabilidad y seguridad incluso en las pendientes más pronunciadas. El sistema operativo de una moto eléctrica es como el sistema nervioso de las personas; vital. Aquí brilla con luz propia el Cypher III+, desarrollado con los 16 años de experiencia de la marca y los más 100 millones de kilómetros recorridos por sus motos. Dispone de funcionalidades única como el modo Park, una función de marcha atrás y hacia adelante a baja velocidad ideal para maniobrar en espacios reducidos o en pendientes. Como no puede ser de otra manera, la capacidad de las baterías y la rapidez de su carga son básicas en un modelo como la DSR/X. En este sentido, la DSR/X sale da fábrica con unas baterías de fábrica de 17,3 kWh que le permite ofrecer una autonomía de 290 kilómetros en ciudad y de 185 kms en un ciclo combinado. Y si se monta el Power Tank (opcional) se puede aumentar la capacidad de la batería a casi 21 kWh ganando todavía más autonomía. Por su parte, el cargador de serie es de 6,6 kW y solo invierte dos horas para recargar la batería al 95%. Si se monta el Rapid Charge (cargador rápido, opcional) el tiempo se reduce a una hora el 95%. La conectividad es uno de sus valores añadidos. La DSR/X está equipada con un Sistema de Conectividad Móvil (CCM) que puede enviar notificaciones de todo tipo a su usuario, desde información sobre el nivel de la carga hasta actualizaciones de estado y otras funcionalidades útiles. Además, a través del teléfono móvil también podremos personalizar unos de los cinco modos de conducción que se unen a los otros cinco ya configurados de serie como son el Rain, Eco, Standard, Sport y Canyon, y que regulan la velocidad máxima, carga regenerativa, control de tracción… Dentro de esta electrónica destaca las opciones off-road para adecuar la respuesta y dinamismo al dejar atrás el asfalto. Repasando la ficha técnica, la DSR/X pesa 247 kilos mientras que la altura del asiento es de 828 mm, 805 mm con el asiento bajo y 865 mm con el asiento alto. La transmisión secundaria es por correa de carbono del especialista Gates. La DSR/X dispone de una gran cantidad de opciones para personalizarla y se suma un cuidado catálogo de piezas y accesorios para equipar al motorista y su montura enfocada a todo tipo de aventuras. Los accesorios opcionales adventure incluyen cubre cárter, parabrisas alto, bolsa de asiento, funda, maletas laterales, tope case y mucho más. La DSR/X ya está disponible en los concesionarios de Zero Motorcycles en color Sage y White Pearl, y el precio es de 26.995 euros y 24.810 euros en Islas Canarias.