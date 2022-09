Actualmente, la oferta de contenido de entretenimiento es infinita. Las plataformas de consumo digital como Netflix, HBO, Disney+ y Prime Video nos permitieron sobrellevar mejor el confinamiento en 2020 y cualquier día lluvioso o sin ánimos para salir del sofá. Existen películas, series y documentales para todos los gustos, también para los auténticos moteros en busca de títulos con un alto contenido de motos en la pantalla. Si te van las dos ruedas, e incluso encerrado en casa no puedes parar de pensar en gasolina, estas son las mejores series de motos para ver en la televisión.

Las motocicletas siempre han tenido un protagonismo especial en el cine, especialmente por su componente gamberro y atrevido. Hay escenas icónicas que jamás habrían pasado a la historia de no ser por la presencia de una máquina a dos ruedas. Ejemplo de ello es la Harley-Davidson Fat Boy de ‘Terminator 2’, con Arnold Schwarzenegger, o la Yamaha FZR600 que arrastraba Javier Bardem mientras conquistaba a Penélope Cruz en ‘Jamón Jamón’.

¿Qué me decís de la Vespa 125 del 51 que montaba Audrey Hepburn en ‘Vacaciones en Roma’?, o el componente femenino más radical de la Kawasaki ZZR250 de Kill Bill con Uma Thurman. En fin, la lista es muy larga y se va completando durante los últimos tiempos gracias a lanzamientos como ‘Centauro’, una producción española muy centrada en las dos ruedas y con Àlex Monner como protagonista, así que vamos a repasar las mejores series.

La imperdible

Sin ‘Sons of Anarchy’ no existiría esta lista. Es la mejor serie de motos de la historia, con un alto grado de componente mafioso, violento y la pizca de amor que tanto gusta al otro lado del charco. Probablemente, la habrás visto, si no es así… ¡Estás tardando! La historia se centra en las trifulcas, problemas y delitos varios que comete un grupo de moteros al estilo Ángeles del Infierno.

El protagonista, Jax Teller (Charlie Hunnam) es el hijastro del mandamás, pero su corazón es algo blando para tantas traiciones. A todo esto, las Harley-Davidson no dejan de aparecer capítulo tras capítulo en una serie que cuenta con 7 temporadas, grabadas de 2008 a 2014.

El spin-off

Todo tiene un fin y el de ‘Sons of Anarchy’ llegó con una heredera: ‘Mayans MC’. Este spin-off es muy reciente, se lanzó en 2018 pero ya va por su cuarta temporada, así que promete un éxito igual o superior al de SOA. Para eso eran también rivales como organización clandestina.

La sinopsis es fácil de arrancar, dos años después de finalizar el último lío de Sons of Anarchy y con la tensión entre la frontera de California y México como punta de lanza. Las icónicas custom siguen siendo las compañeras de este cartel de drogas, disponible solo en HBO.

¿La opción fácil?

Charles Falco es un traficante de metanfetamina que ha terminado entre rejas. ¿Su mejor baza? Es un buen piloto y la policía necesita un topo en la banda de narcotraficantes “Motocycle Club Vagos”. La propuesta es sencilla, pero introducirse en ese mundo hará que Falco tema por su vida, y su alma, a cambio de evitar 20 años de cárcel.

La crítica valora el realismo de ‘Gangland Undercover’, producida por el Canal Historia, y basada en hechos reales. Como siempre, las motos custom y las Harley-Davidson forman parte del plantel.

La historia de Harley-Davidson

La serie ‘Harley and the Davidsons’ nos traslada a los inicios del siglo XX para conocer, de manera entretenida y pasional, los inicios de la mítica firma Harley-Davidson. La sinopsis de la serie se basa en los relatos conocidos, en los que un joven diseñador llamado Bill Harley y su mejor amigo Arthur Davidson persiguen un sueño.

Para llamarse Davidsons (en plural) tiene que haber más de uno. Efectivamente, también tienen su papel los dos hermanos Davidson y en solo tres capítulos podremos entender el porqué del espíritu de estas máquinas. Un inicio duro y trágico en su batalla por ser las mejores frente a una Indian en todo lo alto.

Long Way Up

¿Sabías que Ewan McGregor es un fanático de las motos? Además, le encanta viajar con ellas y ha recorrido medio mundo mientras graba la serie Long Way Round. Entre película y película, el actor de ‘Star Wars’ y ‘Trainspotting', ha lanzado los títulos ‘Long Way Round’ (2004) y ‘Long Way Down’ (2007), a la que suma una tercera temporada llamada ‘Long Way Up’ (2020).

Esta última aventura en moto le ha llevado por los rincones más bonitos y duros de Latinoamérica. Eso sí, no iba a ser uno más y completarlo con una trail. Ewan McGregor cumplió con el reto en una moto eléctrica desde Ushuaia hasta Los Ángeles. Lo puedes ver en Apple TV+.

La de Silvestre

Terminamos la lista barriendo para casa con ‘Diario de un nómada’, protagonizada por Miquel Silvestre para TVE. Arrancaron esta aventura en 2015, con un recorrido por Sudamérica que siguió por México y Estados Unidos en su segunda temporada, llamada ‘La última danza de guerra’.

El desafío continúa por el extremo oriental de Asia Menor, al Cáucaso y al monte Ararat. También se ha lanzado al desierto más puro por el Sáhara hacia Dakar y no se ha olvidado de la España vaciada.