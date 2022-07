Cambios en la ITV. Desde este mes de julio la inspección obligatoria de los vehículos trae novedades. Estas nuevas comprobaciones afectan fundamentalmente al troquelado del bastidor y a la comprobación de la centralita electrónica del vehículo. Esto es todo lo que hay que saber:

Los cambios en la ITV forman parte de la entrada en vigor del nuevo Manual de procedimiento de inspección de las estaciones de ITV. Esto conlleva, principalmente, que quedan derogadas las restricciones de la pandemia y que los operarios pueden acceder al habitáculo del coche. Esa es la clave de los cambios.

Una de las principales novedades es la comprobación del troquelado del número de bastidor. Se trata de una combinación alfanumérica de 17 dígitos que identifica a los vehículos que se comercializan en Europa. Es algo así como el DNI de los vehículos. En la ITV es necesario que existe, que sea legible y que coincida con el número que figura en la documentación.

El número de bastidor puede estar en tres sitios: el salpicadero, visible a través de la luna delantera, en la placa del fabricante o en el troquelado sobre el propio chasis.

El otro gran cambio es la comprobación de la centralita electrónica mediante el lector OBD, acrónimo de On Board Diagnostics. Con esto lo que se consigue es comprobar la centralita electrónica del vehículo.

Multa por llevar la ITV caducada

Pero llevar la ITV caducada o no superarla no son las únicas prácticas relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos sancionables por los cuerpos de seguridad. Estas son los cinco tipos de multas que tienen la ITV como protagonista:

En caso de circular sin la ITV o con la ITV caducada, la sanción económica será de 200 euros, que se reducirán a la mitad con pronto pago.

En caso de circular tras intentar pasar la inspección y salir con resultado desfavorable la sanción es la misma: 200 euros o 100 con pronto pago.

Circular con la pegatina de la ITV en un coche que no la ha superado será considerado un delito de uso de certificación falsa. La sanción no está definida, pero el Tribunal Supremo confirmó una condena de multa de 720 euros por este hecho a un conductor que llevaba la pegatina de la ITV conforme la había pasado y que tenía fecha de validez hasta 2019 cuando el coche tenía la ITV caducada desde mayo de 2016. El alto tribunal solventó con esta confirmación una cuestión que había generado dudas ante las resoluciones, en ocasiones contradictorias, de varias audiencias provinciales. El Supremo confirmó que el proceso de certificación y control corresponde a la administración pública, por lo que cualquier reproducción o manipulación de las etiquetas de la ITV, así como su uso no autorizado, es constituyente de delito.