Segundo oro mundial de España tras el de 2006

La selección española de baloncesto ha sumado su segundo título de campeona del mundo, una gesta que le permite igualar a Brasil en número de entorchados. La lista de títulos la encabeza Estados Unidos y Yugoslavia, con 5, mientras que la URSS acumula tres. Completa la el listado Argentina, con uno.



El primer título de España llegó en 2006, cuando se impuso en la final a Grecia (70-47), después de derrotar a Argentina en la semifinal. En aquel torneo, disputado en Japón, España estaba entrenada por Pepu Hernández y ganó a los griegos, que en semifinales habían logrado la gesta de vencer a Estados Unidos.



Asimismo, el título se suma a la buena racha de España en torneos internacionales desde que comenzó este siglo, con dos medallas de plata olímpicas y tres de oro en Eurobasket.







???? THE FIBA BASKETBALL WORLD CUP CHAMPIONS! ??



After 13 years, @BaloncestoESP ???? are back on top of the world! ??



¡CAMPEONES UNA VEZ MÁS! ??#EspañaGotGame #FIBAWC #ARGESP pic.twitter.com/JRpL1jm2gQ