Un hincha colombiano enseña castellano a una japonesa con insultos machistas

Un vídeo grabado por un hincha colombiano en el que instaba a una aficionada japonesa que no habla español a repetir frases denigrantes tras el partido que enfrentó a los dos países en el Mundial de Rusia generó un fuerte rechazo en la nación suramericana.



En el vídeo, el aficionado aparece con gafas de sol acompañado de dos mujeres a las que insta a decir vulgaridades y repetir que son prostitutas, lo que hizo que la pequeña grabación se hiciese viral.





El hincha colombiano esque ya ha pedido disculpas por unos hechos que cometió "al salir caliente del partido" que perdió su selección, la colombiana, ante Japón."Se me salió de las manos y simplemente estaba con los sentimientos encontrados por el fútbol, por la calentura, salí muy triste y pasó eso. Reitero mis disculpas a las japonesas y al pueblo japonés, a las mujeres y a todos los que vieron este vídeo, también en Colombia", afirmó.Tras las críticas generadas, la propiairrumpió en el debate generado en Twitter para invitar a los colombianos "que portan la camiseta tricolor y que representan a miles de colombianos en el Mundial de Rusia a fomentar el respeto y el buen trato"., escribió la Cancillería en Twitter.En este sentido, agregaron que el comportamiento del hincha "no solo degrada a la mujer", sino que también "insulta a otras culturas", aly a Colombia."Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas", subrayan.Algunos usuarios llegaron a pedir a la Cancillería que repatríen al ciudadano, mientras que otros mostraron supor el hecho de que sea un colombiano con la camiseta de su selección el que haya protagonizado la escena.Al respecto, lacolombiana aseguró en un comunicado que está coordinando con las autoridades rusas el paso a seguir para tomar "las medidas sancionatorias pertinentes".La institución también condenó cualquier acción que "vulnere la dignidad o los derechos de las personas sin distinción de sexo, raza, cultura, idioma o religión".El procurador colombiano,, manifestó, por su parte, que "el honor nacional sufrió su peor derrota, no por el fútbol, sino por la falta de valores de hinchas en Rusia que mostraron lo peor de la condición humana"."Motivo de vergüenza en momentos en que el deporte debe mostrar lo mejor de Colombia", afirmóen Twitter.El exfutbolista F, que jugó con Colombia los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, le pidió disculpas a los japoneses porque considera que personas como Cárdenas no representan a su país."Nosotros respetamos todas las culturas, por favor reciban mis disculpas en nombre de toda la gente de mi país. Respeto y amor para todos ustedes", afirmó Asprilla en un mensaje escrito en inglés en Twitter.Otro vídeo que se hizo inmediatamente viral es el de tres aficionados beben licor que habían escondido en unos prismáticos mientras se jactan de haber burlado la seguridad rusaMuchos usuarios en Twitter criticaron esa actitud, como el general retiradon, quien dijo que esos colombianos no representan a todo el país porque "se inclinan por la burla, satirizar, imponer su malicia, indisciplina, hacen trampa y confunde el respeto con la guachafita (algarabía)".