España - Rusia: Novena vez sin pasar de los octavos de un Mundial

La selección española, eliminada este domingo por Rusia en el estadio Luzhniki de Moscú, agrandó a nueve las ediciones de las fases finales de los Mundiales sin avanzar más allá de los octavos de final, la segunda consecutiva, tras la eliminación en la fase de grupos en Brasil 2014, el anterior torneo.

No fue más allá de octavos en esta competición ni en Chile 1962 ni en Inglaterra 1966 ni en Argentina 1978 ni en Francia 1998 ni en Brasil 2014, en los cinco casos fuera en la primera ronda. Ni tampoco en España 1982, en la segunda fase; en Italia 1990 y en Alemania 2006, cuando cayó en la misma eliminatoria que ahora.

Con Rusia 2018, son nueve eliminaciones antes o en esa ronda en sus quince participaciones en las fases finales de los Mundiales, en las que sí avanzó más allá en Suráfrica 2010, cuando fue campeón; en Brasil 1950, cuando fue cuarta clasificada en un formado de grupos; y en Italia 1934, México 1986, Estados Unidos 1994 y Japón y Corea 2002, cuando la barrera insuperable fueron los cuartos de final.

ESPAÑA EN LOS MUNDIALES

Año Sede Posición Entrenador

------ --------- -------------------- --------------------

1930 Uruguay NO CLASIFICADO

----------------------------------------------------------------

1934 Italia Cuartos de final Amadeo García

----------------------------------------------------------------

1938 Francia NO JUGÓ EL TORNEO

----------------------------------------------------------------

1950 Brasil Semifinales (Cuarto) Guillermo Eizaguirre

----------------------------------------------------------------

1954 Suiza NO CLASIFICADO

1958 Suecia NO CLASIFICADO

----------------------------------------------------------------

1962 Chile Fase de grupos Helenio Herrera (ARG)

1966 Inglaterra Fase de grupos José Villalonga

----------------------------------------------------------------

1970 México NO CLASIFICADO

1974 Alemania NO CLASIFICADO

----------------------------------------------------------------

1978 Argentina Fase de grupos Ladislao Kubala

1982 España Segunda ronda José Santamaría

1986 México Cuartos de final Miguel Muñoz

1990 Italia Octavos Luis Suárez

1994 EE UU Cuartos de final Javier Clemente

1998 Francia Fase de grupos Javier Clemente

2002 Japón Corea Cuartos de final Jose Antonio Camacho

2006 Alemania Octavos Luis Aragonés

2010 Suráfrica Campeón Vicente Del Bosque

2014 Brasil Fase de grupos Vicente Del Bosque.

2018 Rusia Octavos de final Fernando Hierro.