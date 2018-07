Una mejor Inglaterra supera con claridad a Suecia para meterse en semifinales

Inglaterra, campeona del mundo en 1966, casi siempre candidata a todo y acreedora a nada, ha vuelto, quizá en el momento menos esperado, con un equipo muy joven e inexperto, a la elite del fútbol mundial. Y el próximo miércoles jugará, en el estadio Luzhniki de Moscú, el mismo que albergará el partido decisivo, el 15 de julio, la semifinal del Mundial de Rusia 2018 contra el ganador del Rusia-Croacia.

El fútbol vuelve a casa ("Football's coming home"). Tal y como rezaba el himno de la Eurocopa del 96, que Inglaterra organizó con el exiguo botín de una semifinal en la que cayó ante Alemania, en los penaltis. En la que el lanzamiento decisivo lo falló su actual seleccionador, Gareth Southgate, absolutamente redimido de ese error con lo que ya ha alcanzado, merced a un grupo con margen de mejora.



Sin practicar un fútbol espectacular, doblegó a la sobria y compacta , doblegó a la sobria y compacta Suecia ; pasó a la semifinal y desencadenó el delirio en Inglaterra, donde la cerveza fluye en unos 'pubs' cuyas televisiones repetirán una y mil veces las imágenes en blanco y negro de Bobby Moore alzando, hace 52 años, el trofeo Jules Rimet, en Wembley. Pincha en los globos para ver las estadísticas de los jugadores:

Emil Krafth, por el sancionado Mikael Lustig, y Sebastian Larsson, de vuelta tras su partido de sanción ante Suiza en octavos (1-0), fueron las novedades de Suecia, con su dúo de centrales, Victor Lindelöf y el capitán Andreas Granqvist, una línea medular de cuatro; y sus dos puntas habituales, Marcus Berg y Ola Toivonen.

Southgate repitió el once que sacó contra Colombia, eliminada en los penaltis: Ian Walker, John Stones y Harry Maguire formando trío de centrales; con Kieran Trippier y Ashley Young de carrileros; el centro del campo para Jordan Henderson, Dele Alli y Jesse Lingard; y Raheem Sterling y Harry Kane, máximo goleador del torneo, en ataque.

Fue Kane, faro del Tottenham de Mauricio Pochettino, el que lanzó el primer (tímido) aviso, en el 18, con un tiro que salió por la derecha de la portería de Olsen. En un primer acto poco espectacular en el que Inglaterra fue la que más propuso, para adelantarse a la media hora, gracias a un gran testarazo del 'gigante' Maguire (1,93 metros) que les hizo probar de su propio jarabe de juego aéreo a los suecos, tras un córner desde la izquierda lanzado por Young. , faro del Tottenham de Mauricio Pochettino, el que lanzó el primer (tímido) aviso, en el 18, con un tiro que salió por la derecha de la portería de Olsen. En un primer acto poco espectacular en el que Inglaterra fue la que más propuso, para adelantarse a la media hora, gracias a un gran testarazo del 'gigante' Maguire (1,93 metros) que les hizo probar de su propio jarabe de juego aéreo a los suecos, tras un córner desde la izquierda lanzado por Young. Pincha en los globos azules para revivir los goles:

Suecia apenas aportó un centro-chut desde la izquierda de Forsberg, su jugador más creativo, en el 42, poco antes de que Sterling, en tres ocasiones -una de ellas invalidada por fuera de juego- pusiese en jaque a la zaga nórdica., poco después de que fuese Lindelöf el que desbaratara la acción del atacante del Manchester City.

Lindelöf, que juega desde el pasado curso en el otro equipo de Manchester, el United, nació el mismo día en el que la 'pentacampeona' Brasil festejaba el cuarto titulo, tras los penaltis y ante Italia, en el Mundial de Estados Unidos de 1994. En el que Suecia, finalista en casa en 1958, celebró su mejor resultado desde entonces en este torneo, al acabar en una meritoria tercera plaza.

Exactamente 24 años después de su última semifinal, Suecia, primera del grupo en el que México acabó segunda y la última campeona, Alemania, se fue para casa; tenía, también, tras eliminar a Suiza, una oportunidad de oro de reencontrarse con su historia.

los hombres de Janne Andersson dispusieron de su ocasión más clara nada más reanudarse el juego, en remate de cabeza de Berg que hizo lucirse a Pickford, el héroe del día de Colombia. Siempre mejorando en las segundas partes en este torneo -en las que habían marcado cinco de sus seis goles-,, en remate de cabeza de Berg que hizo lucirse a Pickford, el héroe del día de Colombia.

Pero lejos de echarse atrás y dedicarse a especular, Inglaterra, que había jugado su última semifinal en el Mundial de Italia'90, no pretendía cederle el privilegio de acceder al penúltimo partido a su rival. Un perfecto centro de Lingard, en el 59, sirvió para que Dele Alli, de nuevo de cabeza, batiese por segunda vez a Olsen.

Suecia reaccionó, pero Pickford -que antes del Mundial sólo había defendido tres veces, en amistosos, la portería inglesa- le dio la razón a Gareth Southgate, que confió en él, desviando una ocasión clara de Claesson.

Andersson dio entrada en el 65 a John Guidetti, del Alavés, y Olsson, por Toivonen y Forsberg, respectivamente. Guidetti le puso, seis minutos después, un balón de oro a Berg, que sirvió para un nuevo lucimiento del portero del Everton, declarado 'Hombre del Partido'.

Ahí se acabó todo. Inglaterra aguantó el resultado, su afición cantó varias veces el 'God Save the Queen' y el Samara Arena despidió a los flamantes semifinalistas con la música de 'The Lightening Seeds', la de los tres leones en la camisa, antes de que sonase por megafonía el 'All you need is Love', de los Beatles. Inglaterra festeja: el fútbol ha vuelto a casa.

- Ficha técnica:

0; Suecia; Olsen; Krafth (m.85, Jansson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg (m.65, Olsson); Berg y Toivonen (m.65, Guidetti).



Seleccionador: Janne Andersson.



2; Inglaterra: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Young; Lingard, Henderson (m.85, Dier), Delle Ali (m.77, Delph); Sterling (m.90+1, Rashford) y Kane.

Seleccionador: Gareth Soutgate.



Árbitro: Björn Kuipers (HOL). Mostró tarjeta amarilla al sueco Guidetti (m.88)