De momento, la gripe

El Gobierno presenta oficialmente los nuevos y deseados Presupuestos Generales del Estado que, inicialmente y como si fuese una corona de laurel, enseñaron a través de medios de comunicación el Presidente y Vicepresidente Segundo, cogiendo con ambas manos, es decir, a cuatro manos, el libreto que recoge tales cuentas. Los que tenemos memoria recordamos como anteriormente nos mostraban los mismos en un “lápiz” o USB que suena mejor y más moderno.

Pero volviendo al inicio, estoy llamando por teléfono al Centro de Salud que me corresponde y comunican o no me cogen la llamada. Es terrible, probablemente, el gran número de llamadas que se suceden para este u otros avisos en los centros sanitarios.

Quiero matar pulgas a cañonazos y las balas no alcanzan lo que pretendo. Esto es horrible y, encima, nos amenazan hasta el próximo mes de mayo con una alerta que, según nos dicen, es la mejor cura contra la pandemia. Y, encima, la huelga de médicos. Entre todas estas causas dominantes, ¿usted cuál prefiere o con cuál está más a gusto? Yo con ninguna, aunque me quedo con la primera vacuna de la gripe. Claro, cuando me toque.