Alegrías y tristeza

He querido dejar pasar unos cuantos días antes de hablar de dos personajes cuya muerte ha conmocionado a dos pueblos, el español y el italiano. Dos personas que fueron muy grandes y reconocidas.

Decimos pueblo italiano cuando se trata de Raffaella Carrà. Sus actuaciones e interpretaciones en radio y televisión provocaron tal emoción que, hasta el día de hoy son cantadas y bailadas por ese público que la adoró en bailes, bodas y banquetes. Fue querida por muchos artistas de aquella época, con los que mantuvo amistad hasta el final de sus días, con los hablaba por teléfono asiduamente y a los que nunca les habló de su enfermedad: quería ser recordada como la Carrà de siempre, una fuerza de la naturaleza

A la par, ese mismo día fallecía el extraordinario periodista Tico Medina, el cuál había trabajado y colaborado en un montón de periódicos, revistas y radio en diversas poblaciones.

Como pequeño detalle y buen recuerdo, les cuento que en uno de mis viajes a la ciudad de Granada, en el hotel donde me hospedaba, por la mañana, en el comedor del desayuno, vi de lejos a Tico, sentado y rodeado de un montón de periódicos que ojeaba a gran velocidad. Creyendo que podría pegarme un “bufonazo” si le molestaba, me arriesgué acercándome a él. No fue así, dejó de leer la prensa, me atendió muy correctamente y hasta me firmó un autógrafo.

Se han ido dos excelentes profesionales y dos excelentes personas. Los recordamos desde nuestro mundo y les deseamos paz y bien como eterno descanso.