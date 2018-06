Emocionante y multitudinario sermón de L´Amuravela en Cudillero

Miles de personas siguieron ayer en Cudillero el sermón de l'Amuravela. El recitador, Cesáreo Marqués, pronunció un crítico y emocionante sermón. Los asuntos de la pesca fueron una temática destacada del texto. "Lus poucus que de la pesca / hemus de siguir viviandu, / más dificil cada día /todu nus lu tan puniandu, / entre vedas, normativas, / cupus ya outrus fandangus", recitó Márqués para explicar a continuación las dificultades de los pesqueros en las campañas de la xarda o la sardina. También se refirió la veda del oricio.

En el sermón de este año, tuvo cabida una referencia a la mala climatología, al rumbo que toma Cudillero como villa más turística que pesquera (pos ya´l tourismo el que marca / el rumbu que toma el puablu, / dicíu d´outra manera: /¡que nus tamus trasformandu!" y a otros asuntos regionales. El recitador criticó el poco peso que tiene Asturias para el gobierno central: "pos a Asturias, San Pidrín, nengunu li fai nin casu"; y recordó la moción de censura para decir que el PSOE no debería fiarse de algunos de sus apoyos: "vou diciti la verdá / al menus lu que yo piansu, / nun mi fiaría muchu / d´algunus que la votarun". También hubo refeferencias a Cataluña: "pos iligiarun a Torra / ¡que abondu nus ta atorrandu!, / con vesitas a la cárcil / ya con lazus amariallus, /que nu hay presus pulíticus /unda nun lis quedóu claru, / nin hay ixiliaus tampoucu /comu vianin ripitiandu, /siguin co ´l que España is roba, /en ver de mirar p´adiantru, /¡que mirin pa lus Pujol / ya pa lus del tres pur ciantu!

L'Amuravela se ganó al finalizar una gran ovación del público.