La dimisión de la portavoz municipal, Mónica Castillo, agudiza la crisis del PP veigueño

La portavoz del PP veigueño, Mónica Castillo, ha presentado su renuncia al acta de concejala en Vegadeo alegando motivos laborales: "Ahora no estoy ahí y no vivo el día a día del pueblo, así que llegué a la conclusión de que era lo mejor". La salida de Castillo profundiza en la crisis de los populares veigueños, que no han logrado reponerse de la pérdida de las elecciones en mayo de 2015 y apenas han hecho oposición al gobierno del socialista César Álvarez.

El puesto de Castillo, cuya renuncia sigue a las de Begoña Calleja y Marcelino Seijo a los pocos meses de los comicios, será ocupado por José López Gavin, que concurrió como tercer suplente. Para que asuma el acta de concejal renunciarán previamente al puesto las seis personas que le precedían en la lista.

La popular Begoña Calleja, que asume la dirección del partido local hasta la convocatoria de un congreso a finales de año, reconoce la necesidad que tienen de acometer una reestructuración en profundidad y de "armar una buena candidatura" de cara al año que viene. Está previsto que este proceso de renovación se ponga en marcha el próximo mes de septiembre.

Aunque Calleja no descarta optar a la presidencia del partido en Vegadeo, sí que tiene claro que no volverá a ser cabeza de lista. "Mi época municipal está cerrada y es bueno que entre una persona nueva", apunta. En este sentido, asegura que disponen de gente con ganas de formar un nuevo equipo "a la vista del enfrentamiento que el Alcalde tiene con varias asociaciones y clubes del concejo".