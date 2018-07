El Franco aprueba el presupuesto de este año, con 300.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de El Franco ha dado luz verde, por unanimidad de todos los grupos, a los presupuestos municipales de este año. El montante asciende a 3.804.053 euros, una cifra ligeramente inferior (12.123 euros menos) a las cuentas de 2017.

La regidora franquina, Cecilia Pérez, explica que desde que el Ayuntamiento se acogió al plan de pago a proveedores los presupuestos "son de verdad". Ya el año pasado se constató la recuperación de las arcas municipales, al aumentar en 400.000 euros el presupuesto con respecto al de 2016. Ahora esa recuperación se consolida con un presupuesto muy similar al del último ejercicio.

El gobierno municipal ha reservado una partida de 300.000 euros para inversiones reales, si bien las actuaciones no están definidas por el momento. La Alcaldesa explica que el montante se destinará a actuaciones de mejora en carreteras y edificios de titularidad municipal. Explica que no serán las únicas inversiones previstas para este año, ya que también disponen de superávit y de un remanente de tesorería de en torno a 1,6 millones, lo que les permite hacer inversiones de carácter sostenible.

Pérez explica que no está decidido el montante que invertirán, aunque considera que es posible que no supere los 600.000 euros. "No se gastará todo, ya que es importante disponer de fondos que siempre hacen falta para adelantar gastos", apunta.

Al respecto del resto de cifras del presupuesto, la regidora destaca que el 51% del presupuesto va destinado a gastos de personal, mientras que el 37% se invierte en gastos corrientes de bienes y servicios.

El pleno también aprobó el cuarto plan de igualdad del Ayuntamiento franquino.