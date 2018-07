La Caridad retransmite hoy en directo, desde As Quintas, la ópera "Lucia Di Lammermoor"

El Franco se ha vuelto a sumar a la Semana de la Ópera que organiza el Teatro Real de Madrid y será uno de los concejos en los que se pueda ver en directo la ópera de Donizetti "Lucia di Lammermoor". La retransmisión se podrá seguir desde el auditorio de As Quintas y comenzará a las nueve y media de la noche. La entrada es gratuita. No es la única propuesta de El Franco para este fin de semana, ya que La Caridad acoge hoy y mañana su XVII Feria Artenatur, con actividades durante todo el día, informa T. C.