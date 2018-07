Cierran al baño las playas de Tapia y Serantes al detectar bacterias fecales

El Ayuntamiento de Tapia decretó ayer, poco antes de las tres de la tarde, el cierre al baño de las playas de Los Campos (también llamada Anguileiro) y Serantes tras superarse el valor límite de contaminación por bacterias fecales. Los análisis fueron realizados por el Principado el lunes y el jueves y está previsto que se repitan en 72 horas a contar desde la última medición. Así las cosas, lo previsible es que durante todo el fin de semana no sea posible bañarse en las dos playas más importantes del concejo.

El gobierno municipal recibió la notificación por fax de que el agua no reunía la calidad suficiente y por tanto pasaba a ser "no recomendable para el baño" a las dos y veinte de la tarde y antes de las tres el Servicio de Salvamento izó la bandera roja en ambos arenales. También se colocaron carteles informando de que el baño no es recomendable. Sí que está permitido en la piscina de agua salada de Tapia y también en el resto de arenales del concejo.

La Alcaldesa, Ana Vigón, anunció ayer el inicio de una investigación para determinar "las posibles causas de este lamentable incidente, que ha sucedido después de una semana de intensas lluvias". Los resultados de este trabajo de análisis permitirán "prevenir o eliminar esta contaminación y que tanto vecinos como turistas puedan volver a disfrutar del encanto de nuestras playas". La regidora no quiso ayer apuntar a ninguna posible causa de este episodio hasta tener información concluyente.

Vigón reconoce que esta situación supone una publicidad negativa para el concejo en plena temporada estival y anuncia que el consistorio también encargará análisis complementarios para chequear la evolución de este problema de contaminación.

Este mal resultado no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que imposibilita que ambas playas puedan optar a la bandera azul el próximo año. Cabe recordar que Serantes lleva años tratando de conseguirla y que Tapia perdió el distintivo este año.

La noticia no tuvo ayer especial repercusión por tratarse de una jornada de poco sol y escasa afluencia de bañistas.