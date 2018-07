Valdés defiende el buen estado de sus arenales

El gobierno de Valdés descarta hacer análisis en las playas primera y segunda de Luarca cada 48 horas, como reclama IU de Asturias. El concejal de Obras, Ricardo García Parrondo, aclaró ayer que el Ayuntamiento hace cada semana un análisis. Cada control tiene un coste aproximado de 90 euros. "De momento, no se pondrán en marcha más medidas", destacó el edil, quien recordó que el Principado también realiza analíticas periódicas. Los últimos resultado encargados por el Ayuntamiento y el gobierno regional fueron negativo en material fecal. "Todo está dentro de los parámetros permitidos y los resultados están muy alejados del máximo de contaminación permitida", destacó García Parrondo. Lo que analizan los controles es la presencia de 'enterococos' y 'escherichia coli'.

Por su parte, el edil no adscrito Carlos Adaucto Iglesias se quejó de la falta de limpieza. "Tienen dinero, pero no lo saben gestionar; se pueden hacer las cosas de otra forma para aquí no se cumpla eso del 'todo vale'", dijo. Dice que en las playas de Luarca, Cadavedo, Otur y Cueva faltan limpieza y servicios. "No levantamos cabeza; el verano empieza cuando empieza y no son capaces de hacer nada para tener las playas en buen estado y para que el concejo dé buena imagen turística", dijo. Iglesias indicó que "no se explota adecuadamente" la imagen turística.