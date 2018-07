Ecologistas en Acción atraca en Tapia y se suma a la oposición a la mina de oro

El puerto de Tapia de Casariego recibió ayer a un velero de Ecologistas en Acción que partió el pasado junio de Cádiz. La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano las acciones llevadas a cabo por colectivos locales afines como la plataforma Oro No, que lucha contra un proyecto de extracción de oro en Tapia.

La portavoz de la campaña del velero que concluirá su expedición en Cantabria, Maquesa D'Ascoli, destacó que la minería "es una industria muy contaminante que siempre destruye. Las empresas, normalmente, no se responsabilizan de los materiales que dejan en el entorno".

Ecologistas en Acción aprovechó la visita a Tapia para ratificarse en el informe que hizo público la semana pasada y otorgó 'bandera negra'a las playas primera y segunda de Luarca por vertidos de la depuradora de Maqua (Avilés). Según indicó la persona que otorgó las "banderas negras" en Asturias, Eneko Ayerbe, en el documento "no hay errores. Se redactó en abril y para concluir algo siempre se valoran los análisis hechos públicos por el gobierno central".

Según Ayerbe, la depuradora avilesina presenta mal funcionamiento y las playas primera y segunda de Luarca recibieron la "bandera negra" "por su contaminación". Al respecto de los arenales luarqueses, Ayerbe dijo que la Agencia de Medio Ambiente Europea "también calificó estas playas como problemáticas. Sólo se trata de buscarles una solución", dijo. El portavoz de Ecologistas en Acción apostó por hacer más análisis, "un muestro más contiguo, como ocurre estos días en Tapia de Casariego".

Según Ayerbe, el origen de las bacterias detectadas en las aguas de Luarca en momentos "puntuales" es fecal y de origen humano. En este sentido llamó la atención sobre el saneamiento local: "Nos dicen que la depuradora de Luarca funciona bien y no tenemos por qué no creerlo, pero pasa algo si hay valores positivos en contaminación que se disparan; pueden tener origen en viviendas que no están conectadas, por ejemplo", indicó.

El velero partirá rumbo al puerto de Avilés, donde atracará más días para hacer actividades en tierra.