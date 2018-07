Valdés invitará a los colectivos del concejo a conocer el "perfecto estado" de la depuradora

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo notificará hoy a mediodía al Ayuntamiento de Tapia los resultados de las muestras recogidas ayer por la mañana en las playas de Serantes y Los Campos. Los datos serán determinantes para reabrir ambos arenales, cerrados al baño el pasado viernes tras superarse el valor límite de contaminación por bacterias fecales.

El gobierno local se mostró molesto por el hecho de que la Agencia no cumpliera con la norma que establece que, en casos de este tipo, deben repetirse analíticas en intervalos no superiores a 72 horas. En este sentido, tocaba recoger muestras el domingo, pero no se hizo por caer en fin de semana. "Hemos pedido que situaciones como esta se subsanen, ya que cada día que permanecen cerradas nuestras playas tiene consecuencias muy negativas para nuestro concejo", precisó la alcaldesa, Ana Vigón.

Vigón, que achaca este problema a un hecho ocasional, intentó durante toda la mañana que la Agencia diera por válidos los análisis que el Ayuntamiento encargó a Asturagua, tras recoger muestras el viernes y el sábado. No fue posible por no tratarse de un organismo autorizado; sin embargo, los resultados son esperanzadores. La muestra del viernes indica que la calidad del agua de Los Campos (o Anguileiro) es excelente para E.coli y buena en Enterococos, mientras que en Serantes se indica una calidad buena para E.coli y suficiente en Enterococos.