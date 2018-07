El Casino y el Fantasio de Navia, unidos

El plan del equipo de gobierno de Navia para dotar de infraestructura a la cultura local pasa por la suma de dos edificios emblemáticos de la villa, separados por apenas unos metros: el Casino y el antiguo cine Fantasio. Con la remodelación del primero, y la rehabilitación en curso del segundo, se busca hacer un conjunto que se complemente. Para facilitar esta conexión, desde esta misma semana ya se ha habilitado la pasarela que conecta ambos, y que favorecerá el paso entre edificios.

Esta pasarela, desmontable y a nivel del suelo, está construida en metal y vidrio, y respeta los tonos rojizos que se utilizarán en el conjunto cultural. La estructura permitirá acceder al escenario del Fantasio desde la planta baja del Casino, donde se ubicará la zona de camerinos y servicios para los artistas.

Por otro lado, y ante las diversas voces que claman por el resultado de la obra del Casino, que no es accesible para personas con movilidad reducida en sus plantas superiores, el regidor de Navia, Ignacio García Palacios, precisa que, al tratarse de una rehabilitación parcial de un edificio histórico, no está permitido instalar un ascensor en su parte exterior. "En los laterales podría instalarse ese ascensor, pero no está permitido, según Patrimonio", dice el alcalde.