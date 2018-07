Las mujeres de Navia se movilizan: "Unidas, las cosas se pueden cambiar"

"Nuestra exposición quiere mandar un mensaje directo a todas las mujeres: todas sabemos que el mundo se está yendo a pique, y nosotras tenemos el poder de cambiar las cosas, pero sólo si estamos unidas". Así expresó Vanesa Álvarez la pretensión que se ha fijado "Amalgama", el proyecto artístico que ha impulsado junto con Diego Díaz Larriety y que ayer se materializó en Navia. Doce jóvenes mujeres se han expuesto al objetivo de la cámara "en un pequeño gesto de valentía" que quiere manifestar la necesidad de que la lucha conjunta por la igualdad de género y en contra de actitudes y comportamientos machistas.

La muestra contiene 28 imágenes en color y blanco y negro de las jóvenes, obra del propio Díaz Larriety, que sirven de ejemplo "a todas aquellas personas que quieran cambiar el mundo y por el qué dirán no lo han hecho". "Nuestro deseo es que se acaben las críticas, los malos comentarios y las miradas despectivas entre nosotras, y creo que con esta muestra podemos conseguirlo", reseñó Vanesa Álvarez. "Amalgama" también expone, de forma anónima, historias reales de casos de acoso, abuso y malos tratos contra las mujeres, contadas por sus propias protagonistas y recogidas a través de la red social Instagram. Relatos que se quieren sacar a la luz para erradicar las conductas que hay detrás.

"Muchas de las cosas que hay en esos mensajes tienen que ver con el acoso callejero, de tener que soportar que la gente te diga cosas. Una no necesita que cualquier persona te venga a decir si eres guapa o no. Y eso no nos gusta", denuncia Elena Fernández Feito, una de las chicas que participa en la muestra. Para Raquel Ordiales, otra de las chicas que se han unido a "Amalgama", "para que todo este movimiento salga adelante, las mujeres deben estar unidas". El uso de las redes sociales, explica, "permite llegar al público más joven, y nos han servido mucho para difundir nuestro mensaje".

La exposición, que puede verse también en el día de hoy en El Liceo, contó con la aportación poética de la naviega Amanda Granda, que apoyó desde un inicio la propuesta: ""La violencia de género está presente a todos los niveles, y esta iniciativa es preciosa. Ver cómo todos los cuerpos son válidos... tenemos que aprender a querernos a nosotras mismas y dejar de lado la competitividad entre nosotras a ojos de una imagen masculina que ni siquiera existe", valoró la escritora.

La edil de Igualdad, Marga Suárez, destacó de "Amalgama" que es un proyecto "de mujeres muy diferentes que se unen por un objetivo", y vaticinó que "seguirá creciendo en el futuro".