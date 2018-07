Un grupo de niños, expulsado de dos parques públicos en Cudillero por jugar al balón

Una madre de Cudillero se ha convertido en la última protagonista viral de redes sociales como consecuencia de la carta que la pixueta le ha enviado al alcalde de esta villa después de que a unos niños les expulsaran de dos lugares públicos por jugar al balón.

"Ayer jugaron al balón (algo prohibido en todo Cudillero, pero que resulta que es el deporte nacional de este país) primero empezaron en el callejón donde están los bares de Casa Marí, El Faro y el Hotel La Casona", empieza explicando la mujer. Fue la primera vez que echaron a los pequeños "porque estropeaban las flores de los maceteros". "Fácil solución, colocar biombos rígidos para que paren los balones y no lleguen a dañar las maravillosas plantas o simplemente mover los maceteros y ponerlos como simple decoración y no como parapeto que es por lo que realmente se utiliza, como separación y marcación de un territorio que no les pertenece sino que nos pertenece a todos al ser un lugar de transito y que todos los vecinos del concejo pagamos con nuestros impuestos", critica. Pero la odisea de los más pequeños no acabó ahí.

"Luego los chiquillos probaron a jugar al fútbol en el lugar de transito entre Casa Mari y el Bar de Agustín y resulta que cuando estaban allí jugando vienen dos policías locales a reñir a los críos directamente€ a críos de 5, 6, y hasta 12 años€ a explicarles que allí no se puede jugar al balón por ser un lugar de transito, que no se puede ir en bicicleta, ni monopatín...", explica añadiendo que los agentes habían recibido la queja de una vecina que no podía aguantar cerca la presencia de los pequeños.

Esta vecina de Cudillero se pregunta "dónde pueden jugar los niños". "En el pabellón no es puede no se puede, en esos callejones no se puede, en la iglesia no se puede€.. si no pueden bajar a Cudillero a jugar al balón ni a ir en monopatín ni bici ni motos. Los niños del pueblo no tienen ningún sitio donde jugar", afirma haciendo hincapié en que esta problemática hace que cada vez más gente "se quiera ir del pueblo" y criticando que se hayan quitado parques "para poner simples bancos".



Repercusión política

Las palabras de esta mujer ya han tenido consecuencias políticas. Carlos Valle, el secretario general de la agrupación de Cudillero de la Federación Socialista Asturiana, se solidarizó con la mujer que remitió la carta al Alcalde. "No puedo estar más de acuedo. Es una situación palpable y real que va ligada a una mala gestión del espacio público y que es prioritario corregir. Todo mi apoyo y el del resto de compañeros del grupo municipal socialista que pondremos este tema sobre la mesa en el próximo pleno ordinario", afirmó.