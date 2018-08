El monumental enfado de unos turistas sevillanos que acabó con la Guardia Civil en Belmonte

La llegada de un grupo de turistas sevillanos a un hotel de Belmonte de Miranda este mediodía para comenzar sus vacaciones en Asturias ha acabado en conflicto. Y es que varios integrantes del viaje se encararon con los responsables del establecimiento por un retraso a la hora de acceder a sus habitaciones. La discusión, subida de tono, llegó a requerir la presencia de efectivos de la Guardia Civil al no disponer el hostelero de hojas de reclamaciones, y terminó con una denuncia por parte de algunos andaluces por este hecho.

"Cuando llegamos, reventados después de recorrer cientos de kilómetros, nos dijeron que no tenían las camas aún. Y encima tampoco estaba la comida, por lo que nos acabaron trasladando a otro restaurante", se queja uno de los integrantes del viaje. "Nos tuvieron allí dentro esperando un buen rato, y al servirnos el almuerzo tardaban veinte minutos entre plato y plato", cuenta el denunciante sevillano, integrante del tour vacacional junto con otras 40 personas.

Sin embargo, el gerente del hotel relata una versión muy distinta: "Cuando les dijimos que iban a tener que esperar un rato a que hiciesen las camas, que por un fallo de coordinación no dio tiempo a preparar, cuatro de los turistas se enfrentaron conmigo", afirma. El hostelero dice que, para tratar de calmarlos, "llegó a ofrecerles una compensación económica o una comida gratis, pero no les valía", y comenzaron a pedir "a gritos" la hoja de reclamaciones.

Ahí se inició el problema. El establecimiento carecía de esos papeles, por lo que uno de los andaluces llamó a la Guardia Civil. "No los tenemos aquí porque estuvimos de mudanza hace poco y no las habíamos traído aún", se defiende el gerente belmontino. Quien reconoce que el suceso le ha causado "un gran sofoco": "hace poco tuve un accidente y sigo convaleciente, este asunto de la denuncia me ha dolido mucho".

Si bien exculpa a gran parte del grupo: "no todos actuaron igual, de hecho, casi todos se van a quedar en el hotel y ni siquiera se quejaron, solo esos cuatro siguen sin saber qué van a hacer".

La denuncia en el cuartel por parte de uno de los sevillanos puso fin al suceso, aunque el hostelero sigue pendiente de cómo le afectará esta desafortunada historia.