El exalcalde de Degaña renuncia a su acta de concejal por motivos profesionales

El exalcalde de Degaña José María Álvarez Rosón (PSOE) ha decidido renunciar también a su acta de concejal después de haberlo hecho a su cargo como alcalde a principios del pasado mes de julio. Los motivos profesionales son las razones que de nuevo Álvarez Rosón alega para tomar su decisión.

"Llevo tres meses fuera de Degaña y me han renovado el contrato, así que al no estar y no ejercer el cargo entiendo que es lo lógico", explica el exalcalde degañés sobre su renuncia. Asegura que no ha recibido presiones de ningún tipo para dejar su acta de concejal, aunque reconoce que desde la FSA le aconsejaron renunciar a ella para permitir que continuase el siguiente en la lista. "Al final la decisión fue mía, no pude asistir a los plenos celebrados en verano y no podría hacerlo a los siguientes", asume.

Álvarez Rosón anunció su dimisión como alcalde a finales de mayo para incorporarse a un nuevo trabajo que lo trasladaría a Madrid. En julio hizo efectiva su renuncia y comenzaron a realizarse los trámites que llevaron a que su compañera de grupo Araceli Soárez asumiera la alcaldía en un pleno del mes de agosto.

Ayer Soárez prefirió no hacer declaraciones sobre la renuncia de José María Álvarez ni avanzar quién será el encargado de sustituirlo en la mesa del pleno, en la que los socialistas tienen tres ediles, seguidos por dos de IU, dos de PCPE y uno de PP y otro de Foro. Según la lista electoral presentada por el PSOE en 2015, el número seis Recaredo Torre sería el candidato.