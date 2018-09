Los ediles de IU Cangas del Narcea cuestionan la gestión del partido

La división interna en IU Cangas del Narcea se ha hecho visible a raíz de la falta de tramitación de una veintena de afiliaciones que el grupo municipal asegura que ha trasladado tanto al coordinador del partido local, el exalcalde José Manuel Martínez, como a la Secretaría de Organización Regional. Es la gota que ha colmado el vaso del grupo municipal de IU -compuesto por tres concejales integrados en el equipo de gobierno del Ayuntamiento que dirige el socialista José Víctor Rodríguez-, que se muestran críticos con la forma con la que se está gestionando la agrupación local en los últimos tiempos.

Además de la falta de tramitación de nuevas afiliaciones, el grupo denuncia que hace más de un año que el partido no convoca los órganos de debate, la coordinadora local y la asamblea. La polémica llega a menos de un año para las elecciones municipales.

"Hay 20 fichas de afiliados pero para darles trámite deben pasar por la asamblea, pero como llevamos un año sin que el coordinador convoque ni coordinadora local ni asamblea no se han podido presentar por lo que continúan sin tramitar", explica la edil Laura Álvarez. Asegura que las fichas fueron enviadas por burofax al coordinador local de IU y "no las recogió", subraya Álvarez, que añade que el siguiente paso fue ponerlo en conocimiento de la Secretaria de Organización Regional, sin obtener repuesta.

La causa del distanciamiento entre el grupo municipal y su coordinador local surgió a raíz de peticiones que los concejales no consideraron adecuadas. "Sin previo paso por la asamblea ni por la coordinadora Martínez nos pidió que tomásemos una serie de decisiones que no veíamos que tuvieran ningún tipo de encaje legal, es más las veíamos como algo que beneficiaba a su persona más que al concejo de Cangas y decidimos no acatarlo, ahí empezaron los problemas", explica Laura Álvarez.

Unas acusaciones que Martínez niega. "Nunca mezclé mi situación personal con el pacto de gobierno", asegura el coordinador que fue investigado por el Tribunal de Cuentas por irregularidades en la ejecución de diferentes obras realizadas durante su mandato, 2007 y 2011, siendo considerado responsable en algunas de ellas y contra quien se ha abierto juicio oral en la Audiencia Provincial de Oviedo por el mismo caso de las obras.

Sobre el tema de las afiliaciones, éste asegura que no tiene conocimiento de la existencia de esas fichas. "No las tengo, así que es mentira que yo esté poniendo obstáculos a la afiliación, IU cuanto más crezca mejor". Y añade que si no está convocando los órganos del partido es porque "no se facilita la documentación necesaria para poder debatir".