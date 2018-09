La alumna de Aguanes, sin carretera, logra que la recoja el autobús escolar

Yurema Fadón, de ocho años, pudo asistir ayer al colegio por primera vez en este curso. La alumna del centro de Berducedo, vecina del pueblo allandés de Aguanes, lo hizo recorriendo durante una hora los cuatro kilómetros que la separan de la nueva parada de transporte escolar que su madre reclamó para facilitarles la salida a pie de la localidad, que carece de carretera.

"Me llamaron del transporte para decirme que recogían a la niña en la parada del puente del río de Oro, pero como fue el primer día llegamos un poco tarde y finalmente tuvo que subir con un vecino que pasaba por allí", explica Sureyna Muñiz, madre de la niña. No obstante, la parada quedará establecida y la semana que viene la niña seguirá asistiendo a clase a través de esta nueva ruta que supone la mitad del trayecto que tenían que recorrer para llegar a la parada de Robledo, a la salida de la pista de tierra que se utiliza como acceso principal a la localidad de Aguanes y tiene unos siete kilómetros.

"Para mí esto es una solución provisional, porque la niña quería ir al colegio y se me ocurrió esta posibilidad, pero lo que quiero es que haya transporte", explica Muñiz. La ruta escolar entre Berducedo y Aguanes salió este curso a licitación al contar el pueblo con tres niños en edad escolar, sin embargo, su contratación quedó desierta. "Si no tuviera derecho a transporte y la plaza no estuviera abierta no estaría reclamando, sólo falta que alguien la coja y que inviertan en el arreglo de la carretera", apunta.

Yurema Fadón realiza el recorrido hasta el transporte escolar a pie y a tramos a lomos de su asturcón "Toral", seguido por "Foncalada" y acompañada por su madre. El recorrido de cuatro kilómetros lo realiza por un camino que tiene pendientes y que es especialmente exigente para la vuelta a casa. Pero es la única solución que tiene por ahora a la espera de una definitiva, ya que el coche familiar está estropeado. "Cuando empiece a llover este trayecto tampoco será una solución, tendrá que quedarse de nuevo en casa", advierte su madre.