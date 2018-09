Tenían que tocar en Navia de Suarna (Galicia) y el navegador les llevó a la de Asturias

Habían pasado las 12.30 horas del domingo y la orquesta Essencia no llegaba. A las 13.30 horas se celebraba un oficio religioso y la intención era que el ambiente previo, el del de la sesión vermú, fuera amenizado por unos músicos que no llegaban. Y no llegaron hasta pasadas las 15 horas para pasmo y cabreo de los organizadores de las fiestas de Navia de Suarna, en Galicia.

La culpa de todo la tuvo el navegador. Los músicos pusieron Navia en el aparato y éste les envió hasta Navia, pero la de Asturias. Una confusión muy los miembros de la orquesta no fueron capaces de detectar y que les retrasó más de dos horas. Y es que entre las dos navias, según Google Maps, hay dos horas y cuarto de distancia en coche. 163 largos kilómetros.

No fue ese el único contratiempo que sufrieron los integrantes del grupo Essencia o, al menos, eso les dijeron a los organizadores. Según explican en el diario El Progreso, tuvieron el contratiempo de un control de tráfico que les retrasó un poco más. Las explicaciones convencieron al concejal encargado de la fiesta y Essencia realizó su concierto con algo de retraso pero sin mayores contratiempos.