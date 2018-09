Dejan las clases los tres alumnos de Aguanes para exigir transporte

Los tres niños del pueblo allandés de Aguanes no asistieron ayer a clase. Las dos familias de la localidad, situada en la parroquia del Valledor, han decidido iniciar la semana sin enviar a sus hijos al colegio para reclamar que se cubra la ruta de transporte entre Berducedo y Aguanes, abierta en este curso al contar la localidad con tres menores en edad escolar.

Yurema Fadón, de ocho años, solo asistió a clase el pasado viernes, cuando utilizó un camino de cuatro kilómetros hasta una parada que el transporte escolar habilitó para recogerla y ahorrarle la vuelta de siete kilómetros que tiene el principal acceso al pueblo y que debería realizar para llegar a la localidad de Robledo. Realizó el trayecto en parte a pie y en otra a lomos de su asturcón "Toral", pero esta alternativa no convenció a la familia. "La niña estaba muy cansada y le quedaba por delante todo el día en el colegio, probamos ese día pero vimos que no es una solución para alargarla", explica su madre, Sureyna Muñiz.

Sus vecinos Azor y Garoé Moro, de siete y cinco años, fueron la semana pasada al colegio, pero ayer también se quedaron en casa. "No es competencia nuestra llevarlos al colegio por 400 euros, reivindicamos el derecho de nuestros hijos a la educación y a lo que les pertenece por ley", defiende su madre, Paloma Vázquez. Asegura que hasta que no se les ponga el transporte no volverán. "Hay rutas escolares que sacaron a licitación hasta en tres ocasiones y la nuestra no", recalca la afectada allandesa.