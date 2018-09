El Foro retoma la actividad en la comarca con una charla sobre el mazo de Meredo

El Foro Comunicación y Escuela retoma hoy la actividad en la comarca tras el parón vacacional. Lo hará de la mano del estudioso local José Fernández Mesa, que impartirá una conferencia titulada "El Mazo de Meredo, estela de la metalurgia tradicional". La actividad, dirigida a los alumnos de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), comenzará a la una y veinticinco en el salón de actos del instituto Elisa y Luis Villamil.

El martes 25 tendrá lugar uno de los actos más emotivos de esta décima edición del Foro con el homenaje al empresario abulense Aurelio Delgado, que falleció a finales del año pasado y que apoyó desde sus orígenes este proyecto educativo coordinado por el docente Luis Felipe Fernández.

El programa del homenaje comienza a las dos de la tarde en Oviedo, donde la viuda, Menchu Suárez, y los hijos de Delgado, que fue cuñado y jefe de la secretaría personal de Adolfo Suárez, serán recibidos por el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo. También estará presente el Alcalde de Ávila, José Luis Rivas. A continuación, los invitados se trasladarán a Castropol, donde serán recibidos a las seis de la tarde en el Ayuntamiento.

El orden del día del homenaje incluye, a partir de las siete de la tarde, la presentación de la denominada Aula Aurelio Delgado, una sección que estrena el Foro Comunicación y Escuela dedicada al análisis de la etapa de la Transición española, en la que el abulense jugó un papel destacado. Además, se entregará una distinción conmemorativa a la familia de Delgado.

Acto seguido dará comienzo el debate "La reforma de la Constitución Española", primera actividad del Aula Aurelio Delgado. Está prevista la participación del ex ministro de Educación José Manuel Otero Novas, del ex presidente del Senado Javier Rojo, del catedrático de Derecho Constitucional Benito Aláez y del profesor de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno. El coloquio estará moderado por el ex subdirector de LA NUEVA ESPAÑA Alberto Menéndez.