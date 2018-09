Baño de salud en Tapia

El sol aprieta en lo alto, en lo que son los últimos coletazos del tardío verano, cuando Javier Suárez camina decidido hacia la orilla, en la playa tapiega de A Ribeiría. Apenas pasan unos minutos de las diez de la mañana. Se convierte de esta manera en el primero de los valientes que se zambullen en el Cantábrico dentro de la pionera iniciativa del Ayuntamiento para fomentar los populares nueve baños de septiembre, a los que la tradición atribuye propiedades saludables y poder contra los resfriados del invierno. La propuesta, que se estrenó con éxito ayer, continuará desarrollándose hasta el 28 de septiembre, con la entrega de diplomas al día siguiente.

"El agua no está fría, pero hay mucha corriente, mejor me salgo", asegura Javier a los pocos minutos de entrar en el agua. En su caso, apostar por un cambio de vida es lo que lo ha llevado a tomar parte en "Os baños del Norte", como se conoce formalmente la propuesta. "Me he decidido a dar un cambio a mi estilo de vida y apostar por unos hábitos más saludables. Creo que este es un buen punto de partida", explica Suárez, que comprobará, con el paso de los meses, si es cierto que quitan el catarro.

Con la misma intención se presentaron en el puesto instalado por el Ayuntamiento, junto a la piscina de agua salada, Tomás Freire y Susana Barrio, dispuestos a cumplimentar los nueve baños, tras los cuales el Consistorio les expedirá un diploma acreditativo a modo de recuerdo. Para Freire es su primera vez en una experiencia de este tipo, y se muestra "encantado". "Nunca lo he hecho en mi vida, y como dicen que va muy bien para el catarro, y en general para la salud, voy a probar. Estoy muy contento de poder compartirlo con la gente de Tapia, la familia y los amigos", señala Freire, que anima "a todos" a participar, y avisa de que sus baños serán cortos: "Saldré rápidamente".

Susana Barrio, sin embargo, ya había participado en esta tradición en su Gijón natal en su infancia, con su madre. "Éramos muy aficionados a la playa, y lo hacíamos siempre en septiembre. Ahora llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero vamos a intentarlo, a ver si con la edad sigue funcionando igual", bromea.

El Ayuntamiento ofrece un tentempié a los participantes, con reparto de fruta y chocolate caliente. Además, se incluyen varias actividades complementarias durante los nueve días. Paseos, charlas y talleres completan la oferta de los baños, que se pueden realizar en horario de mañana y tarde. El final de fiesta será un guateque en el muelle y la entrega de los diplomas, el sábado 29 de septiembre.