El PP pide que se investigue la falta de documentos de la obra del puente colgante

El portavoz del PP y exalcalde, José Luis Fontaniella, ha solicitado al Ayuntamiento que abra una investigación interna para depurar responsabilidades sobre la desaparición de documentación relativa a la rehabilitación del puente colgante. Ese extravío está reflejado en el informe realizado por la Guardia Civil en el que presuntamente se detectaron irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra.

En el informe policial se reconoce que en el expediente al que tuvo acceso el instructor faltan los documentos 44 a 63, que en algunos casos asegura que podrían tener relevancia. Asimismo, consta que el Libro de Órdenes estaba "desaparecido" en el momento en el que se realizó el informe y que lo que se les remitió fue una copia.

"Lo lógico es que el Ayuntamiento abra una investigación para depurar responsabilidades. De no ser así se estudiará la posibilidad de denunciar la falta y manipulación continua de expedientes para conseguir un objetivo: que no me presente en las siguientes elecciones", asegura.

Además, Fontaniella considera lamentable que el alcalde critique la obra realizada en el puente colgante. "Tenían el puente escorchado, con unas redes para evitar la caída de cascotes, y critican una obra que pone en valor el patrimonio de todos los cangueses; si la obra no estuviera bien ejecutada ya habría reclamado a la empresa para que lo hiciera de forma correcta y no lo hizo", enfatiza.