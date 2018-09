Somiedo se engancha al turismo astronómico

El Parque Natural de Somiedo es de foto. De día, con sus espectaculares paisajes y, de noche,con todo el protagonismo para el cielo. Y es que el concejo suroccidental es un lugar muy indicado para practicar la astrofotografía, afirma el fotógrafo Luis Santiago, quien captó unas impresionantes imágenes del firmamento somedano el pasado fin de semana en la zona del Lago del Valle. "Hace años di un curso en Canarias y pensé que nunca iba a ver un cielo igual, pero lo vi en Somiedo, y me quedé fascinado", confiesa.

Como Santiago, cada vez son más los aficionados a la fotografía y la astronomía que acuden al Parque Natural de Somiedo en busca de las imágenes únicas que proporciona la claridad de los cielos, sin polución ni contaminación lumínica. Un creciente turismo astronómico que ha planteado en el concejo la posibilidad de certificar el Parque Natural a través de la Fundación Starlight para aquellos espacios que aúnan ciencia y turismo, y que representan un ejemplo de protección y conservación.

Y Somiedo lo tiene todo para ser el protagonista perfecto de las fotos nocturnas y del firmamento. "Tiene que haber varias cosas, pero, principalmente, que no haya contaminación lumínica; esa luz naranja que emiten las poblaciones lo que hace es ocultar las estrellas", explica Santiago. Lo segundo y no menos importante es elegir la noche adecuada para tomar las fotografías. "Con luna llena se ven menos estrellas", detalla el astrofotógrafo. Otro de los criterios obligados para una buena captura es que no haya polución y Somiedo es perfecto. Ni una fábrica en kilómetros a la redonda.

Pero también hay que armarse de paciencia. En el caso de Somiedo, lo primero es pedir permisos de acceso al Parque para poder llegar a los espacios naturales con seguridad. Y, por supuesto, disponer de un buen equipo fotográfico, aunque Santiago señala que cualquier cámara a día de hoy puede servir. "Aunque sí es cierto que ahora hay cámaras que las fotos de rastros de estrellas las hacen con un sistema que permite hacer las trazas desde la propia cámara con exposiciones muy largas sin tener que tocarlas luego con el ordenador", comenta.

Una experiencia muy bonita, en su opinión, porque durante media hora o cuarenta minutos vas viendo en directo cómo se crea la imagen y la compartió con Ángel Caveda, Fernando Formoso y Valentín Fernández. "Hay que tener paciencia, siempre llevo dos cámaras, la de la larga exposición y otra para hacer fotos más rápidas, de la Vía Láctea, por ejemplo". Noches al raso en busca de la imagen perfecta. Somiedo ofrece esa oportunidad, cada vez más aprovechada por los aficionados a la astrofotografía.