Valdés reclama ayuda a la Administración para salvar los jardines de El Chano

Los problemas económicos de los propietarios de los Jardines de la Fonte Baixa, en la zona alta de Luarca (El Chano), están a punto de abocar al cierre del que está considerado como el jardín botánico privado más grande de Europa. Esta es la razón por la que dieciséis asociaciones de Valdés se han unido para pedir al Principado y al Ayuntamiento valdesano que busquen una solución para salvar un espacio "que constituye uno de los más importantes activos turísticos del concejo".

José Rivera de Larraya y su mujer son los propietarios de este espacio (también conocido por los jardines de Panrico, pues Rivera fue fundador de esta conocida empresa) y la mansión enclavada en su interior. A principios de 2014 pusieron en venta todo el paquete por 8,9 millones de euros pero, de momento, no han encontrado comprador. "El problema viene de ahí, ya que la situación económica de los propietarios no les permitiría seguir manteniendo los jardines, no les queda oxígeno para más", precisa el valdesano Tino Ron, presidente de Más Luarca Valdés y portavoz de la coordinadora Valdés en red, que está liderando esta iniciativa para salvar los jardines.

"Esto es urgente, estamos ya en tiempo de descuento", apunta Ron, que ayer hizo público el comunicado firmado por dieciséis colectivos del concejo (entre ellos algunos destacados como la Asociación de Comerciantes de Luarca, Más Luarca Valdés, la asociación turística Luarca Valdés o la Federación de empresarios del concejo) y en el que se pide la mediación de los gobiernos local y regional para salvar un enclave que recibe miles de visitantes. "Es un activo que ni Valdés ni Asturias pueden permitir que se pierda, tal como parece que sucederá si no se actúa con prontitud", dice el escrito remitido ayer al Ayuntamiento valdesano y a la Dirección General de Recursos Naturales. Las asociaciones les reclaman que "pongan en marcha las medidas que sean necesarias para garantizar el futuro de estos jardines, que constituyen uno de los activos turísticos más potentes de nuestro concejo".

Ron refiere además la existencia de un movimiento de personas cercanas al propietario y ligadas a empresas e instituciones privadas que estarían dispuestas a formar parte de un ambicioso proyecto que dé vida nueva al enclave. "Estarían interesados en formar parte de un hipotético órgano de gestión para darle solidez al jardín y explorar opciones de índole mayor que permitan desarrollar proyectos en torno a este espacio", apunta. En este sentido, las asociaciones firmantes invitan al gobierno del Principado y al Ayuntamiento valdesano a tomar la iniciativa y reunirse con los propietarios para buscar una fórmula que dé viabilidad a un espacio único en la región y que supera los 20.000 visitantes cada año.