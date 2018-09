Valdés tratará "por todos los medios" de evitar la demolición del cine Goya

El gobierno de Valdés tratará de evitar "por todos los medios" la demolición del rehabilitado cine Goya de Luarca pese a perder la batalla legal. El Alcalde, el socialista Simón Guardado, aseguró ayer a este diario que el ejecutivo que dirige "no renuncia a convertir este edificio en el centro de artes escénicas que en su día se proyectó".

"En los próximos días, estudiaremos las opciones con los servicios jurídicos y técnicos", añadió el regidor. No se descarta intentar llegar a un acuerdo con los denunciantes y tampoco demoler solo una parte del edificio, la que generó controversia.

Sobre el cine Goya pesa una orden de demolición, según la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ratificó un auto que obligaba al Ayuntamiento a "restablecer la legalidad urbanístico". El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Supremo para evitar este fatal destino para un edificio público, rehabilitado y que nunca volvió a abrirse tras una millonaria obra de reforma. Sin embargo, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo no admitió el recurso de casación y no tuvo en cuenta la opinión del Ayuntamiento, que alegó la "imposibilidad" de ejecutar el fallo porque dejaría "inservible" el edificio. Ahora la parte denunciante podría pedir de nuevo (ya lo hizo en una ocasión) la ejecución del fallo o los apercibimientos legales correspondientes.

El edificio no se ajusta a la normativa vigente. Dos vecinos con propiedades colindantes decidieron denunciar la situación del inmueble que, según su criterio (algo que se ratifica en una sentencia) excede la altura permitida. Además, el edificio no tiene salida de emergencia, algo obligatorio para toda sala pública.

En las obras de rehabilitación del cine Goya luarqués se invirtieron 1,4 millones de euros. El Principado aportó el 44% de este presupuesto. El resto corrió a cargo de las arcas municipales. El proceso no estuvo exento de contratiempos. Primero, el Ayuntamiento tuvo problemas con la adjudicataria, lo que provocó un retraso en el plazo de ejecución de la obra. Finalmente, la reforma concluyó, pero el edificio, con interés histórico para Luarca, no llegó a abrirse por una denuncia particular.

El proyecto fue diseñado por la arquitecta asturiana Cecilia Sanchís Migoya en 2008. Además de auditorio, el Ayuntamiento pretendía convertir el cine en un museo dedicado al Gil Parrondo, ilustre luarqués ganador de dos "Oscar".