Piden el proyecto y el presupuesto de los almacenes de pescadores de Luarca

La plataforma "Más Luarca Valdés" reclamó ayer el proyecto y el presupuesto de los nuevos almacenes de pescadores de Luarca, que se construirán en el polígono industrial de Barcia-Almuña.

El colectivo advierte de que no será posible hacer la obra que convertirá los actuales almacenes de pescadores del Muelle Nuevo en Museo del Calamar Gigante "si antes este gremio no tiene un lugar de almacenaje y, por tanto, no se construye la nave para los armadores en el polígono industrial". Es por ello que el presidente de la plataforma, Celestino Suárez de Ron, exigió al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, "más compromiso y transparencia".