Pérdida de una ayuda por no justificarla

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha salido al paso de la queja del franquino Manuel Méndez, que perdió su casa de Riobón pasto de las llamas en el incendio que afectó a El Franco a finales de 2015. Esta semana denunció junto al PP el impago de la subvención de 15.000 euros inicialmente concedida, pero la Administración explica que Méndez la perdió por no justificarla adecuadamente. "A esta persona se le concedió una ayuda, pero no se pudo hacer efectivo su pago al no realizar el particular las justificaciones correspondientes que exige la Ley de Subvenciones", precisan fuentes de la Administración, que indican además que la misma ayuda sí fue cobrada por otras personas del concejo "al haber presentado la documentación necesaria". Según ha podido saber este periódico, el Principado le concedió a Méndez una prórroga para aportar los papeles. Sigue pendiente el reparto de los 34.000 euros recaudados por el Ayuntamiento de El Franco gracias a las donaciones de vecinos y particulares. Siete personas se acogieron a esta línea. El expediente está en su fase final.