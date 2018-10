Los mineros de Cangas del Narcea se dan de baja en bloque de UGT y CC OO

Un grupo de mineros de Cangas del Narcea acudieron ayer a las sedes de los sindicatos UGT y CC OO de la villa para dar de baja su afiliación. Lo hacen como forma de protesta por lo sucedido la semana pasada, cuando se firmó el acuerdo marco para la transición de la minería del carbón y una representación de la plataforma "Santa Bárbara" se desplazó a Madrid para intentar reunirse con los sindicatos antes de la firma, sin poder conseguirlo.

"No queremos ser cómplices del cierre de la minería, por eso nos borramos", explican los miembros de la plataforma. Aseguran que tienen fórmulas para que el sector pueda continuar pero que por ahora no han conseguido que se les escuche.

Los trabajadores de la minería privada tienen claro que "las empresas no pueden ser abocadas al cierre" y proponen que se les prorroguen los años necesarios para devolver las ayudas recibidas o que se busquen fórmulas para hacer que los pagos sean asumibles como vincularlos a un porcentaje de la venta de carbón que se produzca. Porque recuerdan que las empresas "tienen un problema de liquidez y no de solvencia, son rentables". Por ello, también exigen que se garantice la compra del carbón extraído por parte de las eléctricas, ya que la ausencia de venta de carbón en los últimos tiempos es la que ha llevado a las mineras a tener los problemas de liquidez, "al no tener ingresos porque su producción no era comprada por las eléctricas, aunque el precio de venta fuese inferior al del carbón de importación", subrayan.

La plataforma también considera que si finalmente el cierre de las minas llega a finales de año, tendría que ser la hullera pública Hunosa la que debería hacerse cargo de ellas.

"Las soluciones las tenemos, pero necesitamos que las escuchen", reclaman los mineros, que comenzarán a solicitar rondas de reuniones con representantes políticos y el presidente del Gobierno asturiano para transmitirles sus ideas para el mantenimiento del sector y sus puestos de trabajo.

Además, la plataforma "Santa Bárbara" ha anunciado que se está poniendo en contacto con trabajadores de las empresas auxiliares de las eléctricas para sumar fuerzas. "Queremos empezar a movernos a lo grande y para ello tenemos que unirnos a los compañeros de las térmicas, porque nuestro problema tiene un mismo origen", añaden.

Incluso para el problema de la contaminación por dióxido de carbono, la plataforma tiene propuestas como son "la reactivación de proyectos para la captura de este gas y que se puede utilizar en cualquier tipo de central eléctrica de oxicombustión, como las de gas", explican.

En los próximos días la plataforma continuará con distintos tipos de movilizaciones para hacer oír sus reclamaciones.