Fallece el portavoz de URAS en Valdés, Balbino Suárez, "el concejal del pueblo"

Valdés se despertó ayer con la triste muerte del empresario y portavoz de la Unión Renovadora Asturiana (URAS) en Valdés Balbino Suárez Cortina, que mereció adjetivos como "el concejal del pueblo", "el hombre bueno", "la persona cercana" y "el político implicado".

Balbino Suárez, fundador de una empresa de maquinaria agrícola y casado en segundas nupcias en la Vaqueirada de Aristébano, tenía 66 años y luchaba desde hace meses contra el cáncer. Empezó su carrera política con URAS de Valdés. En 2003 fue elegido concejal por esta formación. Ese mandato dejó las filas renovadoras y pasó a integrar el grupo de concejales no adscritos en la oposición. Se afilió más tarde al PP. En las elecciones de 2007 se convirtió en edil por este partido, también en la oposición. El PP acordó ese mismo año su expulsión por votar a favor de la investidura del socialista Juan Fernández Pereiro.

En las elecciones de 2011, volvió a presentarse a las elecciones municipales como candidato a la Alcaldía por URAS. La formación renovadora logró un concejal y Balbino Suárez se convirtió en llave de gobierno. Pactó primero con Foro Asturias y PP y se convirtió en concejal de Obras. El tripartito no llegó a buen puerto. En 2013, Balbino Suárez apoyó una moción de censura que desbancó del gobierno al PP y a Foro y permitió el giro a la izquierda. Gobernó a partir de entonces con PSOE e IU y mantuvo la cartera de Obras y Servicios. Siempre se mostró especialmente preocupado por los pueblos valdesanos, lugares en los que hizo numerosas obras.

En las elecciones de 2015, Balbino Suárez repitió como candidato a la Alcaldía por URAS. El partido obtuvo dos concejales. Desde entonces, formaba parte de la oposición en la corporación valdesana.

"Sin duda, fue una gran persona", destaca el Alcalde de Valdés, Simón Guardado, quien reconoce la valía política "de un hombre cercano y dispuesto siempre a ayudar y a facilitar la gobernabilidad".

"Se fue una gran persona, un hombre activo, comprometido y, sobre todo, con un gran corazón", comenta muy afectado su principal apoyo político, el concejal de URAS en Valdés José Rizoso. El portavoz de IU, Gumersindo Cuervo, también lamenta la pérdida: "Se fue un político cercano, con los que se podía hablar". El presidente del PP de Valdés, Carlos López, se suma de la misma manera a los pésames: "Ayudó a mucha gente y luchó por los pueblos". El concejal no adscrito y exalcalde de Valdés, José Modesto Vallejo, muestra "honda pena". "Fue un trabajador infatigable", asegura. Por su parte, el expopular y edil no adscrito Carlos Adaucto Iglesias, (ex del PP), recuerda al fallecido como una persona "preocupada por sus vecinos".

El exalcalde de Valdés, Juan Fernández Pereiro, también tiene palabras de pesar y recuerdo: "Todas las condolencias a su familia; se fue un concejal que siempre se mantuvo al lado de sus vecinos de Valdés". El presidente de la Federación Valdesana de Empresarios, Iván Pérez, le define como una persona "cercana y preocupada por los problemas reales del concejo". También la presidenta de la asociación de comerciantes, Elvira Pérez, le recuerda como "un político cercano".

El funeral se celebrará hoy a la una de la tarde en la iglesia de Cadavedo.