La oposición pixueta frena la elección de Del Busto como hijo predilecto

PSOE, Somos Cuideiru y Vecinos por Cudillero forzaron ayer la retirada del orden del día del Pleno del nombramiento del cronista oficial del concejo y presidente de "Amigos de Cudillero", Juan Luis Álvarez del Busto, como hijo predilecto del concejo.

Las tres formaciones se mostraron disconformes con la forma y la época en las que se hace la propuesta. "No es el momento; hay que ser prudentes y hacer las cosas con coherencia", dijo el portavoz del PSOE, Carlos Valle. El socialista opinó que tramitar el nombramiento "sin saber si hay consenso en la corporación es hacer un flaco favor a la persona que se propone". Valle se mostró a favor de debatir el asunto "después de las elecciones de mayo y si la corporación entrante lo considera oportuno".

En Somos Cuideiru, la opinión fue la misma. La portavoz, Sonia Busto, señaló que "no es el momento" de iniciar el expediente que podría nombrar a Juan Luis Álvarez del Busto como hijo predilecto del municipio por la cercanía de las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo. La portavoz de Vecinos por Cudillero, Belén Álvarez, votó como sus compañeros de oposición por el mismo motivo.

En el gobierno, del PP, y en Foro (con un concejal en la corporación), el criterio es diferente. El alcalde, Ignacio Escribano, consideró que la propuesta "no es política porque que yo sepa Juan Luis Álvarez del Busto no tiene vínculo político". También criticó a la oposición por no permitir que salga adelante un expediente con una propuesta que llega desde la ciudadanía. "El PP no ha propuesto nada; el PP lo lleva a un Pleno, pero quien propuso a Juan Luis Álvarez del Busto fueron ciudadanos de Asturias", indicó Escribano.

La propuesta parte de José Antonio García Fernández, Alfredo Canteli Fernández y Evaristo Arce Piniella y trata de reconocer el trabajo de Del Busto por la capital del Cudillero y el concejo.