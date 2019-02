La plataforma de la térmica de Tineo suma el apoyo de ocho ayuntamientos

Los alcaldes y algunos concejales de Cangas del Narcea, Allande, Ibias, Salas, Grado y Belmonte de Miranda se reunieron en el consistorio de Tineo con la plataforma "No al cierre de la térmica del Narcea", creada recientemente, para mostrar su apoyo a su reivindicación, a la que también se sumó en la distancia Degaña. Todos los ayuntamientos se comprometieron a llevar a sus plenos la declaración en defensa de la continuidad de la central térmica ubicada en Soto de la Barca (Tineo), aprobada en un pleno extraordinario en Tineo y, posteriormente, en Cangas del Narcea. Las administraciones locales también se sumaron a la iniciativa de colgar en las fachadas de las casas consistoriales una pancarta con el lema de la plataforma y que reivindica un futuro para la comarca, que ya se puede ver en los ayuntamientos de Tineo, Salas y Grado.

Todos los alcaldes coincidieron con la plataforma en buscar la unidad para defender los puestos de trabajo en la zona con la continuidad de la central térmica, así como con la búsqueda de alternativas económicas para los concejos más afectados.

La alcaldesa de Ibias, Silvia Méndez, fue clara en su intervención e hizo hincapié en que no se puede permitir que la central térmica se cierre. "Tenemos que actuar, no solo apoyar, no podemos permitirnos que cierre la térmica ni de otra cosa", defendió Méndez, que recordó que la pérdida de la minería y ahora el anunciado cierre de la central afectará a todas las familias del Suroccidente e insistió en la necesidad de buscar alternativas.

En la misma línea se manifestó el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, que recordó que todo el territorio está en una situación complicada. "Somos la comunidad autónoma más envejecida, acabamos con la pesca, la ganadería, la minería, la industria? y los jóvenes se van ¿Qué nos vamos a convertir en un asilo?", se preguntó.

Además, todos coincidieron en buscar apoyos y trasladar la problemática al resto de ayuntamientos de la región, al entender que la situación de despoblamiento y pérdida de puestos de trabajo no es una problemática exclusiva de los municipios occidentales. En este sentido, se propuso a la plataforma trasladar su manifiesto a la Federación Asturiana de Concejos para recabar su apoyo.

La plataforma también está llevando a cabo una recogida de firmas tanto a través de internet como con hojas físicas repartidas por buena parte de Asturias. Aparte, está trabajando para recabar el apoyo de los empresarios de la comarca y solicitarán reuniones con Delegación de Gobierno en Asturias y con la dirección de Naturgy.