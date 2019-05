La Feria de Muestras de Tineo más novedosa cumple expectativas y recibe 40.000 visitantes

Expositores y organización de la Feria de Muestras de Tineo han visto cumplidas las expectativas marcadas para la trigésima primera edición. El buen tiempo acompañó los tres días de celebración, lo que animó la afluencia de gente al recinto ferial alcanzando la meta marcada en los últimos años de poder llegar a los 40.000 visitantes.

El director de la feria, Marcos da Rocha, asegura que este año "no hay nadie que haya venido y pueda decir la famosa frase de que siempre es lo mismo, porque hubo muchas actividades y expositores nuevos". La organización creó una nueva zona de ocio donde se aunó el rincón gastronómico y la carpa de actividades, que "fue un acierto porque estaba más accesible y cómoda para pasar el rato, fue un cambio arriesgado y la gente lo valoró", subraya el director. Además, esa modificación permitió ampliar el sitio de exposición y volver a dar espacio al sector de la automoción, "que también eran un referente en la feria".

Este año la feria estrenaba dos de cada diez expositores, y muchos de ellos cierran su estancia con ganas de repetir. Desde Jaén asistió María del Mar Rueda con un stand de venta de aceite de oliva virgen extra. Lo hizo por recomendación de otros participantes. "Me dijeron que había mucha afluencia de público, y aunque me esperaba más me llevo ganancias y ganas de repetir", señala. También se estrenó Alejandro Hernández con su empresa de aislamiento térmico situada en Gijón. Considera la experiencia positiva. "Nos ha servido para dar a conocer nuestro nuevo sistema de aislamiento, hemos hecho contactos para realizar presupuestos personalizados en una zona a la que nos cuesta llegar desde Gijón".

Abrirse mercado en el Occidente es lo que busca también Juan Mateo, de Motoviedo, que lleva participando en la feria desde 2008. "Antes se cerraban operaciones, ahora es más difícil, pero sembramos más porque la feria funciona como escaparate y nos damos a conocer en las zonas rurales, importantes para la venta de quads", explica.

En el sector de la maquinaria agrícola, el ambiente de la feria fue más bien flojo, según describió Jorge González. "Los ganaderos están esperando a que se abran las ayudas para invertir; en máquinas de menos de 15.000 euros aún hay rotación, pero en venta de tractores está parado", lamenta.

La feria no solo es una plataforma para empresas, también lo es para asociaciones como la de apicultores "Comarca Vaqueira", que reconoce que estar presentes en la feria les permite hacer nuevos socios y encontrar colaboradores para extender el trampeo contra la avispa asiática. "Es una ventana de Tineo al mundo, nos damos más a conocer en estos tres días que en todo el año", apunta su presidente, Tino Gómez.

La feria tenía previsto despedirse ayer con el concierto del grupo tinetense "Jekes", en la carpa de actividades.