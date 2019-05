Los veteranos dan guerra en Valdés

Valdés celebra sus éxitos deportivos en tenis de mesa y baloncesto. El club Luarca Tenis de Mesa disfruta de cuatro medallas logradas por los deportistas que compiten en la categoría de 40 años. El equipo de veteranos de la entidad ganó el torneo de la Asociación de Jugadores Veteranos celebrado en Altea, y Salvador Alfonso logró en la misma cita el oro en la prueba individual y también el trofeo de dobles junto a Emilio Burgos.

Para el club luarqués, estos premios son "muy importantes". "Lo que hemos conseguido nosotros lo consiguen normalmente los clubes con muchos jugadores y apoyo económico; nosotros somos pequeños, procedemos de un pueblo pequeño y hemos demostrado que se puede", explica Alfonso.

En Luarca, tienen licencia para jugar en la liga oficial de tenis de mesa 25 personas. De ellas, 13 son veteranos. La pruebas en las que participaron los equipos luarqueses reúnen a entidades deportivas con más de 100 licencias y movilizan a 500 jugadores.

No fue el único deporte que mejoró su palmarés. En baloncesto femenino el equipo de madres del club deportivo Marchica creado este año ganó la liga. La próxima temporada jugará en primera división. La capitana del equipo, Miriam García, explica que la victoria "supone una alegría tremenda para todas". "Creamos este grupo para pasarlo bien y es lo que estamos haciendo", detalla García, quien añade que la fuerza del equipo es su unión: "Somos como una familia". En la final se enfrentaron al Noreña.

El club Marchica creará otro equipo de madres con jugadores no federadas para mantener un equipo en segunda y así favorecer la entrada de las interesadas. Por reglamento, no podían tener más de 15 fichas "y como este año empezamos tarde y no podíamos tener dos equipos, muchas se quedaron fuera", explica la capitana del equipo. Las interesadas pueden dirigirse al club.