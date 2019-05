Avanza Valdés descarta llegar a un pacto de gobierno con el PSOE

Avanza Valdés, partido formado por IU, Podemos y Equo, descarta un pacto de gobierno con el PSOE. El partido llave de gobierno para un ejecutivo socialista que no desee gobernar en minoría celebró en la noche del martes un encuentro para dirigir su estrategia de cara a los contactos entre partidos que previsiblemente empezarán la próxima semana.

La candidata de la formación y hoy concejala electa, Isabel Guardado, explicó ayer que ya hay decisiones tomadas: "Vamos a hablar con todos y a escuchar a todos. Pero la decisión de no formar gobierno es firme", informó. Este planteamiento, unido a la decisión del PP de abstenerse en la investidura del candidato de partido más votado (PSOE), allana el camino que para que el socialista Óscar Pérez sea investido como alcalde e intente gobernar en solitario con ocho concejales.

El candidato del PP, Carlos López, volvió a ratificar ayer su postura a este diario: "Apostamos por la abstención", dijo. El PP de Valdés celebrará una reunión el fin de semana, pero a tenor de los resultados electorales su líder tiene claras dos cosas: la primera, que los partidos llamados a presentar un proyecto alternativo al PSOE (PP, FAC y Ciudadanos) no sumaron más votos que los socialistas y, la segunda, que no es posible un pacto de gobierno a tres (PP, FAC y Ciudadanos) porque los ediles electos por estas formaciones no suman mayoría. Para tener una alcaldesa de Ciudadanos, por ejemplo, sería necesario el apoyo explícito, no una abstención, de Avanza Valdés, algo improbable.

En esta panorama, Ciudadanos prefiere mantener silencio. La candidata y concejala electa, Teresa Suárez, informó ayer de que el próximo fin de semana celebrarán una reunión para fijar su postura. No se descarta, por tanto, que presenten candidatura en la investidura.

De momento, el próximo lunes se celebrará una reunión entre el candidato del PSOE, Óscar Pérez, y la candidata de Ciudadanos, Teresa Suárez. Pérez ya anunció que no considera un gobierno de coalición con Ciudadanos, partido llamado a ejercer la oposición. El socialista, que se postula como próximo alcalde, sí llamó primero a Teresa Suárez porque para negociar respetará, por orden, del resultado electoral.